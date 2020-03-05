"Пусть купят на эти деньги шоколадку": маршрутчики в Улан-Удэ бесплатно возят школьников за пятерки в дневнике

«Школьникам с пятерками в дневнике - проезд бесплатный!» Такие объявления то и дело появляются в маршрутках в разных городах страны: Уфа, Сочи, Краснодар, Омск, Челябинск. А в Новороссийске водитель автобуса даже доплачивает прилежным ученикам: за две пятерки - 50 рублей, за три - 100 рублей! А что? Неплохой стимул стать отличниками. Необычную акцию поддержали и в Улан-Удэ.

- Увидел объявления «Бесплатный проезд за пятерку» в автобусах в других городах и решил: повешу у себя такое же, - рассказывает 27-летний водитель маршрута № 95 Александр Посельский. - Вот уже полгода школьники, залезая в микроавтобус, сразу тянут мне дневники: мол, смотрите, какие мы молодцы! Каждый день вожу как минимум троих отличников. Считаю, что делаю доброе дело: и пятерок в дневниках станет больше, и карманные деньги дети экономят. Не потратил, значит, заработал.

Вот такое объявление висит в салоне микроавтобуса. Фото: предоставлено Александром Посельским.

Конечно, для детей 20 рублей в кармане - целое богатство. Можно купить шоколадку по дороге школы или накопить на заветную игрушку. Да и родителям приятно, что ребенок сам себе обеспечивает проезд. Уж Александр-то понимает - у него у самого две дочки, старшая - школьница, разумеется, отличница.

- Взрослые не верят, что такая акция правда есть, пока сами не заглянут в мой микроавтобус, - улыбается Александр. - А дети как радуются! Меня, кстати, поддержал лучший друг, тоже водитель маршрута № 95 - мы вместе возим отличников бесплатно. Но и к другим маленьким пассажирам относимся с пониманием: забыли деньги на проезд - ничего страшного, довезем и так. А еще бесплатный проезд ветеранам Великой Отечественной войны. Им и так приходится экономить пенсии, хоть сберегут копеечку на булку хлеба.

На праздники Александр украшает свой микроавтобус снаружи и в салоне, поздравляет пассажиров, всегда приветлив и улыбчив. За рулем он с 18 лет, а на маршруте работает около года.

- Респект водителю! Побольше бы таких в нашем городе, - радостно отзываются о нем сибиряки.

И это еще не все добрые дела на счету шофера. В прошлом году он вместе с другими маршрутчиками собрал деньги на операцию для знакомой сибирячки - благодаря отзывчивым водителям продавцу хлеба вылечили колено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экспертиза игрушек: проверьте, чтобы у слаймов не было сильного запаха, а у лизунов – белого налета

Резкий аромат говорит о том, что в игрушке слишком много клея, а налет – это плесень (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08