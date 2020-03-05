Прямая трансляция финала группы В чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 Венгрия-Украина

Финальный матч чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 среди команд группы В, состоится в пятницу, 6 марта, в 15.00, на иркутском стадионе «Труд». В главной, и в самой зрелищной игре турнира клюшки скрестят сборные Венгрии и Украины. Специально для тех, кто не сможет посмотреть финал чемпионата мира по бенди 2020 вживую на стадионе, мы организуем оналайн-трансляцию матча Венгрия-Украина. Смотрите оперативно выгруженные фотографии, видеоролики с игры, а также эмоции хоккеистов и тренеров после игры, когда состоится награждение победителей кубком и золотыми медалями.

Ну а перед матчем порассуждаем о шансах команд на победу. Напомним, Венгрия и Украина уже играли между собой на групповом этапе чемпионата мира 2020. В матче, который состоялся 3 марта, на шелеховском стадионе «Строитель» в упорной борьбе победу со счетом 2:0 одержали венгры. Кстати, сборная Венгрии на иркутском турнире вообще не потерпела ни одного поражения. На пути к финалу, помимо Украины, венгры обыграли Нидерланды, Швейцарию, Чехию, Японию и Словакию.

Что касается Украины, то жовто-блакитные на чемпионате мира обыграли Чехию, Швейцарию, Латвию, Нидерланды и Монголию. Уступили украинцы только Венгрии. Но та встреча уже история. В финале же, у обеих команд будет совсем другой настрой и эмоции. Кто станет победителем, узнаем совсем скоро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трансляция матча Япония-Сомали на чемпионате мира по хоккею с мячом 2020 (Подробности)