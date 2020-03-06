"Она могла умереть, удариться головой об кирпич!": в соцсетях появилось видео, как школьники издеваются над девочкой в Братске

В соцсетях наделало шуму видео драки школьников в Братске. Двухминутный ролик начинается с того, что девочка без шапки и в растегнутой куртке стоит на коленях на снегу возле школы. Она медленно поднимается, но к ней тут же подбегает мальчишка: пытается поставить подножку, а потом с силой бросает школьницу на землю. Она едва не ударилась головой о крыльцо.

- Она могла умереть, удариться головой об кирпич! - слышится голос за кадром.

Пока парень "отрабатывает" на растерянной девочке приемы борьбы, другая школьница снимает издевательства на телефон и она же, судя по видео, смачно ругается. Из обрывков слов ясно, что их жертва чем-то обидела зачинщицу драку. Побитая девочка не пытается сбежать, не кричит, только оглядывается и вытирает руками лицо - то ли от снега, то от слез. Мимо спокойно проходят другие ребята, и никто не пытается защитить ребенка. Школьник снова с силой бросает девочку на землю, а потом крепко заламывает ей руку.

- Ай, - вскрикивает она, извиваясь от боли и видео обрывается.

Ситуация похожа на травлю, но в школе, где все произошло, это опровергают.

- Две девочки из пятого и шестого класса, подружки, конфликтовали, - рассказывает "Комсомолке" директор школы №14 Сергей Федоров. - Насмотрелись видео, как делают большие. И одна привлекла мальчика, пятиклассника, в помощь. У них даже телефонов своих не было, все сняла девочка из другой школы. То, что сейчас называют буллингом, этого и в помине не было. Конфликтная ситуация, которая случайно оказалась в сети. Я уверен, что завтра-послезавтра эти девчонки снова будут дружить. Когда к нам обратился папа девочки, увидев это в соцсети, мы тут же вызвали родителей всех участников конфликта и ребят. Провели профсовет, все выяснили, и сделали главный вывод - что они подруги, и что никто никого не угнетает.

За семьями этих ребят в школе - особый контроль. Пострадавшая девочка из многодетной семьи, а набросившиеся на нее - из неполных семей. Школьницу, что за кадром, воспитывает одна мама, а мальчика - один отец.

- В соцсетях пишут, мол, у ребенка рука сломана - это неправда, - говорит Сергей Федоров. - У нее ушиб локтя. Она ходит на занятия, а сейчас выступит с остальными ребятами на концерте, посвященном 8 марта, будет танцевать.

Тем не менее, историей заинтересовались правоохранители.

- О конфликте подростков в Братске нам также стало известно из публикации в соцсетях, - комментируют в ГУ МВД по Иркутской области. - Как выяснили полицейские, пострадавшая девочка обратилась в больницу с ушибом руки. Установлены личности всех участников конфликта, они опрошены, проводится проверка.

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