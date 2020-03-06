Полицейский застрелил собаку, покусавшую двухлетнего мальчика в Иркутской области
Агрессивная собака 5 марта сорвалась с цепи в Эхирит-Булагатском районе и стала нападать на людей. Дворняга успела укусить двухлетнего мальчика, который играл во дворе у своего дяди, а потом побежала по улицам, бросаясь на прохожих. Взбесившийся пес мог бы покалечить местных жителей, если бы не участковый.
- Недалеко от дома полицейский нашел беспородного пса, который себя агрессивно, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - В соответствии с федеральным законом «О полиции» он выстрелил в собаку из табельного оружия.
Ребенок с укусом попал в больницу, а правоохранители проверяют, точно ли животное необходимо было в этот момент застрелить. Предварительный ответ - да, только так и можно было спасти людей от нападения пса.
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ИСТОЧНИК KP.RU