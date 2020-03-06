Полицейский застрелил собаку, покусавшую двухлетнего мальчика в Иркутской области

6 Март 2020 2020-03-06T05:11:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Агрессивная собака 5 марта сорвалась с цепи в Эхирит-Булагатском районе и стала нападать на людей. Дворняга успела укусить двухлетнего мальчика, который играл во дворе у своего дяди, а потом побежала по улицам, бросаясь на прохожих. Взбесившийся пес мог бы покалечить местных жителей, если бы не участковый.

- Недалеко от дома полицейский нашел беспородного пса, который себя агрессивно, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - В соответствии с федеральным законом «О полиции» он выстрелил в собаку из табельного оружия.

Ребенок с укусом попал в больницу, а правоохранители проверяют, точно ли животное необходимо было в этот момент застрелить. Предварительный ответ - да, только так и можно было спасти людей от нападения пса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12-летнего ребенка нашли мертвым в Иркутской области

В Братске на месте трагедии 5 марта работают следователи (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU