12-летнего ребенка нашли мертвым в Иркутской области
В Братске сегодня, 5 марта, следователи разбираются в причинах смерти 12-летнего ребенка. Его тело нашли в одном из дворов по улице Мира.
Что стало причиной трагедии сейчас можно только гадать. Следов насилия на теле не обнаружено. Однако, рядом с мальчиком сыщики нашли два газовых баллона.
С родителями мальчика следователи уже связались – их опрашивают. Доследственная проверка продолжается.
«Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», - рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Иркутской области. – «По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
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ИСТОЧНИК KP.RU