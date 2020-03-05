2020-03-05T15:29:19+03:00
Общество

12-летнего ребенка нашли мертвым в Иркутской области

В Братске на месте трагедии 5 марта работают следователи
Мария КНЯЗЕВА
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12-летнего ребенка нашли мертвым в Иркутской области12-летнего ребенка нашли мертвым в Иркутской областиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Братске сегодня, 5 марта, следователи разбираются в причинах смерти 12-летнего ребенка. Его тело нашли в одном из дворов по улице Мира.

Что стало причиной трагедии сейчас можно только гадать. Следов насилия на теле не обнаружено. Однако, рядом с мальчиком сыщики нашли два газовых баллона.

С родителями мальчика следователи уже связались – их опрашивают. Доследственная проверка продолжается.

«Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», - рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Иркутской области. – «По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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