2020-03-06T15:11:52+03:00
Спорт

Венгрия обыграла Украину и стала чемпионом мира по хоккею с мячом 2020 в группе В

Венгрия обыграла Украину со счетом 4:1 [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Венгрия обыграла Украину и стала чемпионом мира по хоккею с мячом 2020 в группе ВВенгрия обыграла Украину и стала чемпионом мира по хоккею с мячом 2020 в группе ВФото: Андрей СИНЬКОВ
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Хоккеисты сборной Венгрии завоевали золото чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 среди команд группы В. В финале венгры обыграли Украину со счетом 4:1.

Жесткая борьба на каждом участке поля. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Жесткая борьба на каждом участке поля.Фото: Андрей СИНЬКОВ

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. Первыми счет открыли венгры после точного удара Линуса Шеллина. Жовто-блакитные сумели восстановить равновесие благодаря голу Андрея Марковиченко.

Украинцы пытаются отыграться, но венгры удачно отбивают их атаки. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Украинцы пытаются отыграться, но венгры удачно отбивают их атаки.Фото: Андрей СИНЬКОВ

Второй отрезок начался с атак Венгрии, которые создавали больше голевых моментов. Это вылилось сразу в три гола в ворота украинцев. Победу, а заодно и золотые медали чемпионата мира 2020 венграм принесли голы Давида Ховарта, Линуса Шеллина и Денниса Пачая. После финального свистка чемпионы прямо на льду раскрыли шампанское и отпраздновали победу фонтаном из брызг. Благодаря этой победе в следующем году, на чемпионате мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре, венгры сыграют уже в группе А.

Пока идет тайм-аут, болельщики скандируют: "Украина, Украина!!!" Фото: Андрей СИНЬКОВ

Пока идет тайм-аут, болельщики скандируют: "Украина, Украина!!!"Фото: Андрей СИНЬКОВ

В такой шапке венгру точно не холодно в Сибири! Фото: Андрей СИНЬКОВ

В такой шапке венгру точно не холодно в Сибири!Фото: Андрей СИНЬКОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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