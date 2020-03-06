Совместными усилиями одержим победу над коронавирусом нового типа!

Генеральный консул КНР в г. Иркутске

Цао Юньлун

В конце 2019 года эпидемия Коронавируса 2019-nCoV обрушилась на землю Китая, которая, как отметил Председатель КНР Си Цзиньпин, стала самой серьезной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения со времен основания КНР из-за её быстрого распространения, широкого диапазона заражения и сложности проведения мер профилактики. К настоящему времени в пределах Китая число подтверждённых случаев заражения превышает 80 тыс., среди которых больше 53 тыс. пациентов выздоровели и выписались из больницы и приблизительно 3 тыс. случаев с летальным исходом. Менее чем 500 чел. находятся под подозрением.

Как бы ни было трудно и сложно, Китайское правительство и народ твердо намерены вырвать победу из лап коварного врага в лице пневмонии коронавируса 2019-nCoV и в настоящее время прикладывают неимоверные усилия для окончательной победы над эпидемией. Правительство страны и местные органы власти предприняли всесторонние и интенсивные меры профилактики и контроля за распространением заболевания, многие из которых значительно превышают требования международных медико-санитарных правил и рекомендации Всемирной организации здравоохранения:

Национальный комитет здравоохранения Китая за месяц после вспышки эпидемии разработала 7 вариантов рекомендаций по диагностике и лечению новой коронавирусной пневмонии ;

- Для сдерживания распространения вируса с 23 января был введен карантин в г. Ухань - столице провинции Хубэй и полностью прекращен выезд из города, который стал эпицентром вспышки эпидемии и понёс тяжелейший удар;

- 28 января уже была открыта первая временная больница для пациентов с коронавирусом в городе Хуанган, находящемся в 75 километрах от города Ухань. Пустое здание переоборудовали под больницу на тысячу мест всего за двое суток.

- За 10 суток в городе Ухань был построен и запущен спецгоспиталь “Хошэньшань” площадью 33,9 тысяч кв.м. на 1000 коек, приблизительно на неделю позже - 8 февраля был запущен второй спецгоспиталь “Лэйшэньшань” площадью 79,7 тысяч кв.м. на 1600 коек;

- С начала февраля в г. Ухань были возведены 17 модульных госпиталей (передвижной полевой лечебный стационар) на 13 тыс. коек;

- К 23 февраля в провинцию Хубэй и г. Ухань было направлено со всех уголков страны более 330 медицинских бригад, в состав которых вошли 41.6 тыс. врачей. в Китае практически были мобилизованы все медицинские ресурсы и весь медперсонал страны для борьбы против новой коронавирусной пневмонии.

В последнее время на территории Китая под решительным и мощным руководством ЦК КПК и при совместных усилиях правительства и народа ситуация с вирусом постепенно улучшается:

- Темпы прироста новых подтверждённых случаев заражения в Китае значительно замедляются и количество выздоровевших за день значительно превышает количество новых подтверждённых случаев заражения;

- По состоянию на 5 марта в 26 провинциях среди 31 в материковой части Китая не зафиксировано новых случаев заражения, в частности в 13 провинциях не было новых случаев не менее чем в течение 10 дней.

- Общее количество вылечившихся пациентов по всей стране преодолело отметку в 50 тыс. по состоянию на 5 марта и составило 65 % от общего числа заболевших.

- Показатель летальности коронавируса в Китае по состоянию на 6 марта держится на отметке 3,77%, а за исключением провинции Хубэй процент смертности составляет 0,87%.

Чужой беды не бывает. Китай, осознавая свою ответственность по устранению инфекции на своей территории и недопущению ее распространения за рубеж, своевременно уведомил ВОЗ и других членов международного сообщества о вспышке пневмонии Коронавируса 2019-nCoV в г.Ухань, поделился сведениями о нуклеотидной последовательности гена вируса, пригласил группу экспертов ВОЗ в г. Ухань для проведения исследований на месте и всегда открыто к международному сотрудничеству. Как заявила совместная группа экспертов Китая и ВОЗ, предпринятые китайской стороной меры принесли значительные результаты в препятствии передачи вируса от человека к человеку, предотвращая или, по крайней мере, сдерживая возникновение сотни тысяч новых случаев заражения. Китай принес огромную жертву и сыграл исключительно важную роль в защите международного сообщества, выигрывая ценное время для других стран, чтобы те успели принять активные меры по профилактике и противоэпидемическому контролю, а также предоставляя им ценный опыт.

Как говорится, друзья познаются в беде. После вспышки эпидемии многие члены международного сообщества предложили Китаю поддержку различными способами. Правительство и народ России протянули руку помощи и поддержки Китаю, проявили китайскому народу глубокое понимание и добрую волю:

- Президент РФ Владимир Путин направил Председателю КНР Си Цзиньпину послание со словами сочувствия пострадавшим от коронавируса нового типа и поддержки китайскому народу;

- Самолет МЧС РФ доставил в город Ухань гуманитарный груз весом более чем в 23 тонн., куда входят медицинские препараты и средства индивидуальной защиты;

- Группа российских эпидемиологов прибыла в Китай для оказания поддержки в борьбе против распространения вируса.

- Политики нашего консульского округа, включая Врио Губернатора Иркутской Области Игоря Кобзева, Главу Республики Тыва Шолбана Кара-оола, Губернатора Забайкальского края Александра Осипова отправили нам письма со словами поддержи;

- Школьники и студенты публикуют в соцсетях послания в поддержку Китая.

И всё это без исключения демонстрирует высокий уровень китайско-российских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху и свидетельствует о дружеских чувствах российского народа к китайскому народу.

Тёмные времена отделяют величие от заурядности. Китай, ведя ожесточённую борьбу против эпидемии, предпринимает эффективные меры по возобновлению экономической деятельности, и все больше заводов и предприятий уже работают в штатном режиме. Напомню, что на протяжении 5000 лет китайский народ раз за разом справлялся с вызовами и рисками, с которыми сталкивалась страна. Нынешняя эпидемия не сможет преградить путь развития Китая. Уверены, что в этот раз китайский народ, благодаря преимуществам системы государственного управления, благодаря масштабу и потенциалу экономики страны и благодаря своему терпению, трудолюбию и сплочённости, достойно выдержит испытание и добьётся дальнейшего социально-экономического развития страны. Долгосрочная положительная тенденция экономики Китая не изменится.

В разгаре борьбы против коронавируса нового типа необходимо сохранить спокойствие. Как ни страшен вирус, он излечим, как ни свирепствовала эпидемия, она контролируема. Не стоит сеять панику. Паника и необоснованные слухи страшнее самого вируса. Необходимо сохранить сплочённость. Вирусы могут поразить людей в любой стране и ни как не связан с конкретной страной или территорией. Отдельные СМИ, к сожалению, называют коронавирус нового типа «китайским» или «уханьским». Считаем, что это крайне безответственно и научно необоснованно. ВОЗ уже неоднократно заявляла, что коронавирус нового типа — глобальный феномен, чей источник все еще предстоит определить, поэтому и специально дала название заболеванию COVID-19, которое не связано с каким-либо регионом или страной. Эпидемия коронавируса нового типа - это общий враг человечества мира и только совместными усилиями, соразмерными и недискриминационными мерами мы преодолеем нынешние проблемы и добьёмся победы в борьбе против эпидемии.

Туманы рассеются и снова засияет солнце. Наступит в ближайшей перспективе та самая пора, когда распускаются цветы и развеивается эпидемия. Убеждены, что совместными усилиями одержим окончательную победу над коронавирусом нового типа.