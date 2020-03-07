"У меня полмиллиона корон": Сергей Зверев купил для коллекции отдельную квартиру

"У меня около полумиллиона корон, - признался Сергей Зверев в Иркутске. -Короны делают постоянно, дарят. Только из вашего города три короны."

В эту поездку в родной Иркутск суперзвезда решил "выбрать поскромнее". На концерте, который он проведет 8 марта, будет королевский атрибут с "красными камешками". К слову сказать, Сергей Зверев, как самая коронованная особа в мире, был вынужден даже купить для своей коллекции отдельную квартиру....

Накануне представления ( кроме бесплатного концерта, который пройдет в 130 квартале города 8 марта, будет еще и мастер-класс по стилю), Король гламура прогулялся по городу и провел прямую видеотрансляцию с местного Арбата, где продают картины художники. Расстроился, что там не оказалось художников Яшкиных, работ которых, как оказалось, много в его квартире в Москве.

-Выздоравливайте, - посоветовал Сергей Зверев художнику. -Поезжайте в Аршан, попейте там водички, у вас все восстановится. Вы нам нужны. Такой талантливый, крутой художник...

На местном Арбате, который расположен недалеко от пересечения ул. Карла Маркса и бульвара Гагарина, Зверев купил несколько картин , пообщался с поклонницей и поздравил всех дам с 8 марта.

"Здоровья вам. Без здоровья ничего не может быть. И любви. Любви должно быть много. Ваш Сережа Зверев"

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