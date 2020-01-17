2020-01-17T14:16:46+03:00
Общество

Держи ноги в тепле, король гламура: бурятские мастерицы сшили тапочки из овечьей шерсти для Сергея Зверева

Вот только как отправить подарок суперзвезде, сибирячки не знают [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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На фото: Байгалма Галсанова, Жаргалма Бакшиханова и Марина Жапова (слева направо) Фото: личный архив.На фото: Байгалма Галсанова, Жаргалма Бакшиханова и Марина Жапова (слева направо) Фото: личный архив.
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Как известно, практически каждый свой отпуск, да и просто выпавшие выходные дни, суперзвезда российского шоу-бизнеса Сергей Зверев предпочитает проводить не на заграничных курортах, а на малой родине. Прошлым летом король гламура, который родился в поселке Култук, что на самом берегу Байкала, не раз приезжал домой, чтобы не только навестить близких, но и встать на защиту озера, рядом с которым планировали построить завод по розливу воды.

Не побоялся Сергей Зверев и суровых сибирских морозов. Эти новогодние праздники звезда, постоянно находящаяся в состоянии шока вновь отдыхала на Байкале. В этот раз суперстар в прямом смысле решил выйти в народ и посетил рынок курортного поселка Аршан. Судя по всему, после Москвы, где этой зимой температура бьет все рекорды, в Сибири ногам стилиста все же стало холодно. Поэтому, в первую очередь, он остановился у прилавка с теплыми тапочками из овечьей шерсти, и приобрел себе у местной мастерицы одну пару бирюзового цвета за 1500 рублей.

- В тот день на рынке как обычно было много народу, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» та самая продавщица Байгалма Галсанова, которая умудрилась не узнать звезду. – Покупатель был так укутан, что видны были одни глаза. Они мне показались знакомы, но понять кто это я не смогла. Предложила ему померить тапочки, в ответ попросил пару 42-го размера и сказал, что берет так.

Сергей Зверев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сергей ЗверевФото: Борис КУДРЯВОВ

Вернувшись вечером домой, Байгалма созвонилась со своей дочерью, и та рассказала, что днем видела в инстаграме прямой эфир Сергея Зверева, который снимал, как разгуливает по рынку в Аршане и хвастается покупкой новеньких тапочек.

- Тут я и поняла, что мой покупатель был Сергей Зверев, - улыбается Байгалма Галсанова. – Его-то мы здесь в Бурятии все знаем. Если бы был без капюшона и шапки, точно узнала бы.

Более того, как и свойственно королю гламура, Сергей Зверев, вернувшись домой снял еще одно видео, как он примеряет обновку. На видео он отметил, что тапочки не только очень удобны, но и полезны для здоровья ног.

- Приобрел бы себе еще одну пару, - вдруг обронил в ролике Зверев.

Суперстар попросил-бурятские мастерицы сделали! Байгалма Галсанова вместе со своими коллегами Жаргалмой Бакшихановой и Мариной Жаповой, с которыми она и открыла собственную мастерскую, посоветовались, и решили преподнести звездному земляку подарок.

- Думаем: а давайте сделаем ему еще одну пару, и передадим бесплатно, - говорит Байгалма. – Заказали новую партию шерсти, и специально для него наваляли еще одни тапочки. Правда, к этому моменту Сергей уже уехал в Москву. И теперь мы не знаем, как ему передать подарок. Так и стоят тапочки в мастерской. Отзовись, Сережа, мы тебе все отправим, только скажи куда!

У мастериц большой ассортимент тапочек. Одна из пар ждет Сергея Зверева. Фото: личный архив

У мастериц большой ассортимент тапочек. Одна из пар ждет Сергея Зверева. Фото: личный архив

По словам бурятских мастериц в тапочках из натуральной овечьей шерсти, ноги суперзвезды никогда не будут мерзнуть в холода и потеть в жару. Кроме того, они полезны людям с больными суставами. А благодаря тому, что в них нет резины, ступни стилиста будут расслабляться после тяжелого дня.

Байгалме Галсановой, Жаргалме Бакшихановой и Марине Жаповой отдыхать пока некогда. После открытия собственной мастерской, им приходиться работать до 12 ночи. Днем торгуют на рынке, а вечером идут валять новую партию тапочек. Шьют как по индивидуальным размерам, так и по стандарту. От заказов, говорят, нет отбоя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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