Лезгинка от короля: суперзвезда Сергей Зверев зажег в торговом центре Иркутска

Первые весенние праздники в этом году суперзвезда российского шоу-бизнеса Сергей Зверев решил провести в Сибири. Приехав в родной Иркутск перед самым Международным женским днем, король гламура сначала прогулялся по центральным улицам города, прикупил несколько картин у уличных художников и наделал селфи с поклонницами. Ну а 8 марта суперстар устроил для земляков бесплатный концерт прямо в одном из торговых центров, в 130-м квартале Иркутска.

Несмотря на то, что концерт прошел в торговом центре, король гламура вышел на выступление в шикарном костюме.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Причем, умудрился собрать на своем выступлении столько зрителей, что позавидуют самые известные артисты страны. Не стадион конечно, но народ, забыв про покупки, сбежался посмотреть на короля гламура, заняв все три этажа торгового центра. Корреспондентам «КП-Иркутск» чудом удалось прорваться в первые ряды целыми и невредимыми.

- Я даже не ожидал, что придет столько людей, - искренне удивился Сергей Зверев, выйдя на сцену. – Звезда в шоке! Ну и куда мне теперь излучать секс?

Зверев исполнил такие хиты как "Дольче Габбана", а также "Это Кавказ"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После этого, король, конечно, принялся поздравлять всех иркутянок с 8 марта.

- Иркутянки всегда прекрасны, - начал свою речь суперстар. – Их до 120 лет можно называть девушками. А еще в Иркутске рождаются красивые дети. Желаю, вам женщины хороших мужиков и денег. И чтобы все сбывалось! В Иркутске самые красивые и талантливые люди!

Как и положено артисту, во время выступления Сергей Зверев сменил несколько костюмов (со стразами и без), корон (благо, в его коллекции их почти полмиллиона), и спел несколько песен разных репертуаров – от «Я иду такая вся в Дольче Габбана», до «Это Кавказ». Чтобы разогреть публику суперстар устроил небольшой конкурс. Двум самым смелым зрителям, которые поднялись и прямо на сцене станцевали лезгинку, он подарил гламурную футболку, естественно с изображением себя любимого, а также несколько сувениров.

А как вам такой наряд суперзвезды?Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Когда суперстар исполнил несколько хитов вживую, и уже собирался закругляться, зрители не захотев отпускать его со сцены, буквально потребовали выступить его на бис.

- Звезда в шоке, я думал спою 3-4 песни и все. Ну как в такой день я могу отказать дамам, - воскликнул Зверев. – Какую песню хотите еще?

И все пошло по новой: «Дольче Габбана», «Кавказ», «Ради тебя», "В нашем доме поселился замечательный сосед", и т.д. Провожали со сцены Зверева в прямом смысле, как короля и готовы были нести на руках. Народ остался в восторге. А если вы не смогли побывать на этом шоу, смотрите наш фоторепортаж.

Сергей Зверев со сцены: "Иркутянки самые красивые!"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Посетители забыли про покупки и пошли смотреть концерт Зверева.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Народ не хочет отпускать суперстара со сцены.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА