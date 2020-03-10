Охлажденное или замороженное: какое мясо курицы полезнее, разбираемся со специалистами

В магазинах представлен широкий ассортимент мяса птицы разных производителей. Приобрести курицу или ее части можно как в замороженном, так и в охлажденном виде. Если и «охлажденка», и «заморозка» вышли с конвейера одного и того же предприятия, то цена на эти продукты будет одинаковой. Так в чем же тогда разница, и какую курицу лучше выбрать? Об этом мы поговорили со специалистами.

Мифы о курином мясе. Миф №3. Курица без витаминов.

Как выяснилось, преимущество замороженного мяса прежде всего в том, что оно дольше хранится. Тушка курицы, например, будет годна к употреблению в течение практически 12 месяцев. Охлажденный продукт при оптимальной для него температуре от 0 до -2 градусов может храниться 5 дней. При этом как для его охлаждения, так и для хранения требуется специальное оборудование.

На крупных агропромышленных предприятиях, занимающихся производством мяса птицы, есть холодильники, камеры воздушно-капельного и водяного охлаждения. Весь процесс происходит в строгом соответствии с определенной технологией.

Важное преимущество охлажденного мяса в том, что оно в полном объеме сохраняет все полезные вещества, витамины, микро- и макроэлементы.

- Когда мы замораживаем мясо, в нем образуются кристаллы, которые разрушают волокна, и через них вытекает сок вместе с аминокислотами и другими полезными веществами, - пояснил Егор Трусков, заместитель директора сети пиццерий.

Также он поделился секретами приготовления диетических блюд из мяса птицы.

- Чтобы курица сохранила все свои полезные свойства, мясо надо запекать, варить или тушить, - отметил Егор Трусков. - Куриное филе нужно положить в холодную воду, а после ее закипания уменьшить огонь и томить. Для пиццы мясо курицы сначала варят, а потом коптят. Получается потрясающий вкус. Хочется пробовать блюдо снова и снова.

Таким образом, мы выяснили, что охлажденное мясо курицы полезнее замороженного. Но очень важно обращать внимание на дату изготовления продукции, сроки и условия ее хранения.

Конечно, для жителей Иркутской области самой свежей всегда будет курочка, выращенная на территории нашего региона. Как подчеркнул Владимир Якутович, заместитель генерального директора ООО «Саянский бройлер» по контролю за качеством, стопроцентный выпуск охлажденной продукции - стратегия предприятия.

- Это наше будущее, - отметил он. - На сегодняшний день мы выпускаем порядка 70% «охлажденки». В торговых точках для нее установлено специальное оборудование. Мясо птицы упаковано в фирменные лотки и пакеты, где указаны сроки хранения, калорийность, пищевая ценность и другая информация. Продукция подвозится в магазины ежедневно и практически полностью реализуется в течение суток. В фирменных розничных павильонах строго следят за сроками хранения, соблюдается температурный режим.

Если вы привыкли покупать курицу в других магазинах, то необходимо запомнить важное правило: на оригинальном продукте в фирменной упаковке всегда должен быть отмечен сроки годности. Свежие и качественные продукты лучше искать в торговых точках, предлагающих товары местных производителей.