Песни Великой Победы: «Смуглянка»

«Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка-молдаванка собирает виноград…» В разные годы эту песню исполняли Иосиф Кобзон, София Ротару, Валентина Толкунова… Звучала она и в фильме «В бой идут одни «старики». В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» запускает новый проект «Песни Великой Победы».

Из истории

Изначально эта песня была частью сюиты, написанной в 1940 году по заказу ансамбля Киевского особого военного округа. В ней воспевалась девушка-партизанка времен Гражданской войны, при этом песня была посвящена участнику той войны Григорию Котовскому. Произведение какое-то время лежало на полке и могло быть утеряно навсегда, если бы у авторов не сохранились черновики. Композитор вспомнил об этой песне спустя 4 года после ее написания, когда ему позвонил художественный руководитель Краснознаменного ансамбля Александров с просьбой показать какие-нибудь новые работы. «Смуглянку» композитор Анатолий Новиков тогда прихватил в числе прочих песен, что называется, на всякий случай, но именно она и понравилась Александрову. Впервые ансамбль исполнил «Смуглянку» в Концертном зале имени Чайковского в 1944 году. Солистом был Николай Устинов, концерт транслировался по радио. Песню подхватили в тылу и на фронте.

После войны «Смуглянка» в разных обработках входила в репертуар многих известных исполнителей. Она звучала и в кинофильме 1973 года «В бой идут одни «старики».

Фото: Кадр из фильма «В бой идут одни «старики»

Действие фильма начинается в конце лета 1943 года, во время битвы за Днепр. В полку распределяют по эскадрильям только что прибывшее пополнение. Несколько новичков, среди которых лейтенант Александров и младшие лейтенанты Щедронов и Сагдуллаев, просятся в знаменитую вторую эскадрилью истребительного авиационного полка. Герой Советского Союза гвардии капитан Титаренко по прозвищу Маэстро спрашивает каждого о музыкальных талантах (вторая эскадрилья известна как поющая и после боевой работы превращается в самодеятельный оркестр, где Титаренко выступает дирижером). Щедронов напевает песню «Смуглянка» и получает соответствующее прозвище.

В 1975 году песня в исполнении Мики Евремовича и Софии Ротару стала лауреатом фестиваля «Песня-75».

Также «Смуглянка» исполнялась в четвертой части киноэпопеи «Солдаты свободы» 1977 года.

Этот выпуск посвящаем песне…

СМУГЛЯНКА

Автор слов Яков Шведов,

композитор Анатолий Новиков

Как-то летом на рассвете

Заглянул в соседний сад,

Там смуглянка-молдаванка

Собирает виноград.

Я краснею, я бледнею.

Захотелось вдруг сказать:

«Станем над рекою

Зорьки летние встречать!»

Припев:

Раскудрявый клен зеленый, лист резной.

Я влюбленный и смущенный пред тобой.

Клен зеленый, да клен кудрявый,

Да раскудрявый, резной.

А смуглянка-молдаванка

Отвечала парню в лад:

«Партизанский молдаванский

Собирается отряд.

Нынче рано партизаны

Дом покинули родной.

Ждет тебя дорога

К партизанам в лес густой».

Припев.

И смуглянка-молдаванка

По тропинке в лес ушла.

В том обиду я увидел,

Что с собой не позвала.

О смуглянке-молдаванке

Часто думал по ночам…

Вдруг свою смуглянку

Я в отряде повстречал!

Припев.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Кирилл СВИСТЕЛИН, мэр Киренского района:

- С самых молодых лет я смотрю фильм «В бой идут одни «старики», и он у меня прочно ассоциируется со «Смуглянкой». Это песня о войне, о любви, о подвиге женщин, которые защищали Родину наравне с мужчинами. Также она о том, что и на фронте была жизнь со всеми ее невзгодами и радостями. Каждый раз, когда я слышу «Смуглянку», испытываю чувство гордости за нашу непобедимую страну и за народ, способный на настоящие подвиги.

В годы войны на полях сражений остался 2401 человек, призванный Киренским райвоенкоматом. Из этих героев пали в битве за Москву 87 человек, за Сталинград - 71, под Курском - 106, под Ленинградом - 172. На польской земле осталось 63 солдата. А сколько вернулись инвалидами, умерли от ран в госпиталях? Это страшные цифры истории. Вечная память погибшим воинам, защитившим нашу страну от фашистских захватчиков! Вечная слава живым!

Воинская доблесть киренчан

Великая Отечественная война теперь далеко в прошлом. Но чем дальше время отдаляет нас от тех лет, тем четче вырисовывается подвиг нашего народа и тем дороже память о людях, которые приближали Победу как на фронте, так и в тылу. Киренский район дал стране немало доблестных защитников. За годы войны из района было призвано на фронт 5947 человек, в том числе 37 женщин. Многие из них показали себя отважными воинами. Трое земляков – П.Ф. Тюрнев, А.Д. Андреев, С.А. Кузаков стали Героями Советского Союза.

Сегодня в Киренском районе осталось три участника Великой Отечественной войны.

Николай Георгиевич Борисков родился в 1927 году в деревне Рыкова Явленского района Северо-Казахстанской области. Был призван Киренским РВК в июне 1945 года. Старший сержант, радиотелеграфист, начальник телеграфной станции 282-го батальона связи 55-го полка тяжелых бомбардировщиков 9-й воздушный авиации. Награжден орденом Отечественной войны II cтепени и медалью «За победу над Японией». Живет в селе Макарово Киренского района.

Борисков Николай Георгиевич. Фото: Личный архив

Михаил Дмитриевич Сафьянников родился в 1926 году в деревне Мога Катангского района. Призван Киренским РВК. Старший сержант 67-го стрелкового полка. Награжден медалью «За Победу над Японией». Живет в поселке Алексеевске Киренского района.

Афанасий Родионович Тетерин родился в 1926 году в деревне Ермаки Казачинско-Ленского района. Когда началась война, ему было 15 лет.

Тетерин Афанасий Родионович. Фото: Личный архив

- Мужчин всех из нашего колхоза забрали на фронт, и остались у нас в деревне одни старики да молодежь, - вспоминает Афанасий Родионович. - Поначалу я работал на полях: пахал, сеял, молотил. А когда мне исполнилось 18 лет, пошел в армию. 29 мая 1944 года мы с ребятами приплыли на плотах в Киренский военкомат, через 3 дня на пароходе отправились в Иркутск. Кормили нас щами и борщами из крапивы, которую мы сами и собирали. А спустя 20 дней повезли в Забайкальской округ, где предложили строить землянки. Нас было 6 молодых парней, по приезде на место каждому выдали коня. Мне достался самый худой. Первое время я присматривал за конем, возил воду. Но как-то нас подняли по тревоге - старшина отправил на склады загружать списанное белье и боевые припасы. Так мы выдвинулись на границу с Японией.

Пробыв неделю на границе, бойцы собрались в Маньчжурию. Дошли до так называемой Долины смерти… Вдруг началась стрельба. Солдаты похватали патроны и побежали в атаку. Стреляли со всех сторон. В том бою у нас погибло 22 человека. Через пару дней мы перевалили большой Хинган, приехали в Ганжулин, где снова начался бой. Бросились мы всей нашей ротой с криками на японцев. Они такого не ожидали и решили сдаться. Мы, конечно, вечером отметили нашу победу. Позже два солдата пошли проверить коней и увидели привязанного к дереву голого китайца. Есть в Японии такое наказание – «на съеденье комарам», которому его, видимо, и подвергли. Наши китайца отвязали, дали покурить и отпустили.

В 1945-м бойцы вернулись в Забайкалье. Война закончилась, но их служба продолжалась, ведь в то время она длилась 7 лет.

- Очень многие с фронта не вернулись, - отмечает Афанасий Родионович. - У меня погибли 5 братьев, шестой пришел с войны на костылях. Один я - целый и невредимый. Поэтому сразу начал помогать деревенским жителям. И в Ташкенте был, и в Самарканде. А в 1955 году приехал с женой и дочерью в поселок Гарь Киренского района. Здесь и остался. Сейчас живу воспоминаниями о войне. Все мы тогда как могли спасали нашу Родину, держались до последнего и, несмотря на все трудности и тяжести, смогли выстоять и победить.