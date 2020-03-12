Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске перенесен из-за коронавируса

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске, среди команд группы А перенесен. Причина, как несложно догадаться – распространение коронавируса по европейским странам. Напомним, мировой форум должен был пройти в новом ледовом дворце «Байкал», строительство которого завершается в Иркутске. Об этом этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея с мячом со ссылкой на президента FIB и ФХМР Бориса Скрынника. Теперь, соревнования ориентировочно пройдут в октябре 2020 года.

– Переговоры о переносе ЧМ с Международной федерацией по хоккею с мячом велись 10 дней, - цитирует официальный сайт чемпионата мира руководителя дирекции по подготовке и проведению ЧМ Владимира Матиенко. - Мы считаем, что решение правильное, поскольку нельзя подвергать опасности жителей Иркутской области и других регионов России, которые собирались приехать на чемпионат.

Так когда же все таки состоится турнир? Даты уже есть. Предварительно достигнута договоренность, что чемпионат мира пройдет в октябре вместо Кубка мира среди клубных команд, который проходит в середине октября в Швеции.

Что касается нового ледового дворца «Байкал», то он, как и планировалось, распахнет свои двери 22 марта. В этот день в нем состоится тестовый матч финала первенства Иркутской области среди любительских команд. Начнется игра в 14.00. Вход бесплатный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сборная Казахстана не приедет на чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске из-за коронавируса (Подробности)