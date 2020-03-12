2020-03-12T03:49:25+03:00
Спорт

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске перенесен из-за коронавируса

Матчи чемпионата мира по бенди 2020 в группе А, скорее всего, пройдут в октябре
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске перенесен из-за коронавирусаЧемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске перенесен из-за коронавируса
Изменить размер текста:

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске, среди команд группы А перенесен. Причина, как несложно догадаться – распространение коронавируса по европейским странам. Напомним, мировой форум должен был пройти в новом ледовом дворце «Байкал», строительство которого завершается в Иркутске. Об этом этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея с мячом со ссылкой на президента FIB и ФХМР Бориса Скрынника. Теперь, соревнования ориентировочно пройдут в октябре 2020 года.

– Переговоры о переносе ЧМ с Международной федерацией по хоккею с мячом велись 10 дней, - цитирует официальный сайт чемпионата мира руководителя дирекции по подготовке и проведению ЧМ Владимира Матиенко. - Мы считаем, что решение правильное, поскольку нельзя подвергать опасности жителей Иркутской области и других регионов России, которые собирались приехать на чемпионат.

Так когда же все таки состоится турнир? Даты уже есть. Предварительно достигнута договоренность, что чемпионат мира пройдет в октябре вместо Кубка мира среди клубных команд, который проходит в середине октября в Швеции.

Что касается нового ледового дворца «Байкал», то он, как и планировалось, распахнет свои двери 22 марта. В этот день в нем состоится тестовый матч финала первенства Иркутской области среди любительских команд. Начнется игра в 14.00. Вход бесплатный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сборная Казахстана не приедет на чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске из-за коронавируса (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Футбол, матч ПСЖ - Боруссия Дортмунд 11 марта. Прямая онлайн-трансляция состоится 11 марта 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Новости 24
Фестиваль «Крымская весна» отменили из-за коронавируса в Иркутске
Заксобрание: организация питания школьников в Иркутской области – в приоритете
Звуковые сирены экстренного оповещения проверят в Иркутске 12 марта
До -38 градусов похолодает 12 марта в Иркутской области
В Бурятии ограничат движение большегрузов по региональным трассам с 25 апреля
Бил стеклянной банкой с компотом и ножом: житель Бурятии жестоко убил владелицу магазина
На границе Бурятии задержали 137 килограмм сухофруктов неизвестного происхождения
Почти 2 тысячи медицинских масок пытался вывезти иностранец из Бурятии в Монголию
СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей и отца на пожаре в поселке Маркова
Проезд по улице Култукской в Иркутске ограничили до 15 апреля
Преступник из Бурятии узнал себя по ориентировке в социальных сетях и пришел в полицию с повинной
Риелтор из Ангарска, совершивший 59 преступлений, отправится за решетку на 4 года
Штраф 200 тысяч за езду в пьяном виде взыскали приставы Иркутской области
Передумал: мужчина, поменявшись авто с приятелем, на следующий день сообщил об угоне
Победители конкурса СМИ получат награды в посольстве Японии в Москве
Сергей Сокол: стратегия социально-экономического развития Иркутской области должна учитывать предложения бизнес-сообщества
Иркутянин подобрал чужой пистолет и выстрелил из него во время ссоры с женой
«Во все тяжкие» по-сибирски: двое братчан «варили» наркотики в гараже
Поезда «Иркутск-Улан-Батор» отменены из-за коронавируса
Полицейские разыскивают грабителя, укравшего телефон у школьницы в Иркутске
Мошенники обманули двух усольчанок, которые хотели сделать выгодные покупки в интернете