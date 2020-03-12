Огонь вспыхнул ночью: в Иркутской области на пожаре погибла семья с тремя детьми

В ночь со среды на четверг 12 марта огонь унес жизни целой семьи в селе Казачинское в Иркутской области. Пожар в доме разгорелся, когда родители и их трое малышей-дошкольников уже спали.

«Дом горит на улице Советской», - поступил звонок сотрудникам МЧС в 00.45. – «Скорее приезжайте!»

Когда на место приехали пожарные дом площадью 144 кв. метра уже полностью был в огне. Боролись с пламенем этой ночью 23 человека. Открытое горение ликвидировали в 01.15. Но, увы, трагедии избежать не удалось.

Под завалами строительных конструкций – все, что осталось от дома – в 01.56 нашли сначала тела двух человек, после - еще трех погибших. Известно, что семья была благополучной, на учете в ПДН никогда не состояла.

«На пожаре погибли взрослые 1993, 1995 годов рождения и дети, родившиеся в 2013, 2016 и 2017 годах», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

На место выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Назначен ряд экпертиз. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная электропроводка, короткое замыкание.

На пожаре в Иркутской области погибла семья с тремя детьми. Фото очевидцев

Как отмечают в МЧС, в регионе решено объявить декадник безопасности из-за участившихся пожаров с гибелью людей.

«С начала года на территории Иркутской области произошло 1038 пожаров, на которых погибло 49 человек, в числе которых восемь детей», - сообщил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

Виктор Пашков также отметил, что существует реальная необходимость установок систем оповещения – автономных пожарных извещателей - в каждый дом.

«В ночное время гибели людей способствует состояние сна - принять необходимые меры к своевременной эвакуации и спасению жильцы не могут. Сегодняшний трагический случай в очередной раз это показал», - подытоживает специалист.

Утро после пожараФото: ГУ МЧС по Иркутской области

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