2020-03-12T11:03:17+03:00
Общество

Огонь вспыхнул ночью: в Иркутской области на пожаре погибла семья с тремя детьми

Тела родителей и малышей-дошкольников нашли под завалами. Предварительная причина пожара - короткое замыкание[фото]
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Огонь вспыхнул ночью: в Иркутской области на пожаре погибла семья с тремя детьми. Фото очевидцевОгонь вспыхнул ночью: в Иркутской области на пожаре погибла семья с тремя детьми. Фото очевидцев
Изменить размер текста:

В ночь со среды на четверг 12 марта огонь унес жизни целой семьи в селе Казачинское в Иркутской области. Пожар в доме разгорелся, когда родители и их трое малышей-дошкольников уже спали.

«Дом горит на улице Советской», - поступил звонок сотрудникам МЧС в 00.45. – «Скорее приезжайте!»

Когда на место приехали пожарные дом площадью 144 кв. метра уже полностью был в огне. Боролись с пламенем этой ночью 23 человека. Открытое горение ликвидировали в 01.15. Но, увы, трагедии избежать не удалось.

Под завалами строительных конструкций – все, что осталось от дома – в 01.56 нашли сначала тела двух человек, после - еще трех погибших. Известно, что семья была благополучной, на учете в ПДН никогда не состояла.

«На пожаре погибли взрослые 1993, 1995 годов рождения и дети, родившиеся в 2013, 2016 и 2017 годах», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

На место выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Назначен ряд экпертиз. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправная электропроводка, короткое замыкание.

На пожаре в Иркутской области погибла семья с тремя детьми. Фото очевидцев

На пожаре в Иркутской области погибла семья с тремя детьми. Фото очевидцев

Как отмечают в МЧС, в регионе решено объявить декадник безопасности из-за участившихся пожаров с гибелью людей.

«С начала года на территории Иркутской области произошло 1038 пожаров, на которых погибло 49 человек, в числе которых восемь детей», - сообщил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

Виктор Пашков также отметил, что существует реальная необходимость установок систем оповещения – автономных пожарных извещателей - в каждый дом.

«В ночное время гибели людей способствует состояние сна - принять необходимые меры к своевременной эвакуации и спасению жильцы не могут. Сегодняшний трагический случай в очередной раз это показал», - подытоживает специалист.

Утро после пожара Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Утро после пожараФото: ГУ МЧС по Иркутской области

Читайте также:

Пожар в поселке Маркова под Иркутском: в огне погибли двое детей и их отец. Как выяснилось, жильцы дома в поселке Маркова, где случился пожар, сами отключили сигнализацию (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
К чему снятся жуки: толкование снов про жуков
Многие люди панически боятся этих насекомых и в реальности, а уж столкнувшись с ними во сне, утром пробуждаются с мыслями о самых страшных грядущих событиях. Понять, к чему снятся жуки, можно точно вспомнив все детали и разобравшись в своих действиях
К чему снятся конфеты: толкование снов про конфеты
Сладкое помогает организму вырабатывать «гормон счастья» серотонин, но чрезмерное употребление вкусностей ведет к проблемам со здоровьем. Так и с толкованием снов про конфеты — в целом их считают хорошим символом, но есть оговорки
Значение имени Никита
Имя Никита связано с Никой, древнегреческой богиней победы. Обладатели этого имени, можно сказать, обречены на успех. Однако для того, чтобы добиться поставленных целей, Никите предстоит долгий и упорный труд, победа не будет слишком легкой
Новости 24
Злоумышленницы крали деньги у пенсионеров и меняли на билеты "банка приколов" в Братске
Компания «Полюс» оказала поддержку жителям городов пострадавших от наводнения в Иркутской области
Город помнит: 30 лет назад в Иркутске сгорела гостиница "Сибирь"
Более 200 работ представили сибиряки на конкурс «Ростелекома» для региональных журналистов и блогеров
Долг 700 тысяч рублей за "тепло" и "свет" оплатила УК в Иркутской области
Три ребенка и их родители погибли на пожаре в Иркутской области
«Заминированный» самолет из Иркутска благополучно приземлился в Москве
Фестиваль «Крымская весна» отменили из-за коронавируса в Иркутске
Заксобрание: организация питания школьников в Иркутской области – в приоритете
Звуковые сирены экстренного оповещения проверят в Иркутске 12 марта
До -38 градусов похолодает 12 марта в Иркутской области
В Бурятии ограничат движение большегрузов по региональным трассам с 25 апреля
Бил стеклянной банкой с компотом и ножом: житель Бурятии жестоко убил владелицу магазина
На границе Бурятии задержали 137 килограмм сухофруктов неизвестного происхождения
Почти 2 тысячи медицинских масок пытался вывезти иностранец из Бурятии в Монголию
СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей и отца на пожаре в поселке Маркова
Проезд по улице Култукской в Иркутске ограничили до 15 апреля
Преступник из Бурятии узнал себя по ориентировке в социальных сетях и пришел в полицию с повинной
Риелтор из Ангарска, совершивший 59 преступлений, отправится за решетку на 4 года
Штраф 200 тысяч за езду в пьяном виде взыскали приставы Иркутской области
Передумал: мужчина, поменявшись авто с приятелем, на следующий день сообщил об угоне
Победители конкурса СМИ получат награды в посольстве Японии в Москве
Сергей Сокол: стратегия социально-экономического развития Иркутской области должна учитывать предложения бизнес-сообщества
Иркутянин подобрал чужой пистолет и выстрелил из него во время ссоры с женой
«Во все тяжкие» по-сибирски: двое братчан «варили» наркотики в гараже
Поезда «Иркутск-Улан-Батор» отменены из-за коронавируса
Полицейские разыскивают грабителя, укравшего телефон у школьницы в Иркутске
Мошенники обманули двух усольчанок, которые хотели сделать выгодные покупки в интернете