2020-03-12T11:43:30+03:00
Общество

Депутаты Госдумы приняли изменения в Конституцию РФ

Обновленный главный закон страны наполняет конкретным содержанием понятие социального государства
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В Конституции закрепляется, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Фото: Артем КИЛЬКИН, «КП» - Санкт-ПетербургВ Конституции закрепляется, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Фото: Артем КИЛЬКИН, «КП» - Санкт-Петербург
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Поправки в Конституцию РФ приняты депутатами Госдумы в окончательном чтении. Общероссийское голосование предлагается провести 22 апреля 2020 года. После одобрения внесенных в главный закон страны изменений президент подпишет указ, и обновленная Конституция вступит в силу.

Закон дополнится резонансными статьями. В частности, понятие социального государства будет наполнено конкретным содержанием. Так, в Конституции закрепляется, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. В ней предусмотрены обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат.

На уровне Конституции РФ также объявляется правопреемницей Советского Союза. Одной из поправок фиксируется статус русского языка как языка государствообразующего народа.

В главном документе серьезное внимание уделено защите исторической правды и будущего страны.

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», - говорится в тексте закона.

Для защиты традиционных ценностей вводится положение о том, что брак - это союз мужчины и женщины. Дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

Также государство берет на себя заботу о сиротах.

В Конституции закрепляется роль Госсовета, который формируется президентом для обеспечения согласованного взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики. Предусмотрено усиление роли Госдумы и Совета Федерации.

Также вводятся новые требования к чиновникам, депутатам и судьям. Им будет на конституционном уровне запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране, счета за рубежом.

Плюс ко всему в соответствии с поправками местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов госвласти может быть не только столица нашей Родины Москва, но и другой город, определенный федеральным конституционным законом.

- О том, что это необходимо, говорили давно. Слишком уж большая страна у нас. И слишком часто от граждан можно услышать, что в Москве одна Россия, а за МКАДом - другая. Уверен, умелое распределение сил поможет улучшить, наладить коммуникацию, - отметил депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский.

Он также подчеркнул важность поправок социального блока.

- Это очень большой блок, направленный на поддержку семьи, ее ценностей, защиту детей, обеспечение доступного, качественного образования и здравоохранения, достойного уровня жизни людей старшего возраста. Полностью поддерживаю. Все мы - дети и родители, - сказал парламентарий.

Кроме того, депутат всецело разделяет необходимость закрепления в Конституции запрета иметь счета за рубежом или иностранное гражданство представителям власти.

- Однозначно за! – заявил Александр Якубовский. - О каком обеспечении безопасности страны можно говорить, если допускать подобные вещи?

Парламентарий подчеркнул, что, рассматривая поправки, депутаты Госдумы в короткие сроки провели огромную работу.

- Обсуждений было много, они разные. Но могу сказать точно: задача всех 206 новшеств - укрепление суверенитета государства и соблюдение интересов граждан страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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