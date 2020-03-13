2020-03-13T08:01:13+03:00
Происшествия

Убили своих же главарей: ОПГ «Ключевские», в которую входили экс-депутаты, осудили в Забайкалье

Шесть членов группировки отправятся за решетку на срок от 23 до 25 лет
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Убили своих же главарей: ОПГ «Ключевские», в которую входили экс-депутаты, осудили в ЗабайкальеУбили своих же главарей: ОПГ «Ключевские», в которую входили экс-депутаты, осудили в ЗабайкальеФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Забайкалье поставлена точка в громком уголовном деле организованной преступной группировки «Ключевские», державшей регион в страхе целых 10 лет. На скамье подсудимых сразу шесть бывших членов банды, которые с 1995 по 2005 год организовывали и совершали вооруженные нападения, вымогательства и убийства местных предпринимателей, похищение людей. Основной целью кровавой группировки было - установление в регионе своего криминального контроля над местным бизнесом, и устранение конкурентов.

Целое десятилетие забайкальские коммерсанты не могли чувствовать себя спокойно, и вести свой бизнес, пока не согласовывали свои действия с «Ключевскими». В какой-то момент руководители ОПГ пошли дальше. Они начали активно продвигать в органы местной власти своих ставленников, способных лоббировать их интересы. Руководили группировкой бывший секретарь комитета комсомола одного из читинских заводов, а также два экс-депутата. Один - Читинской городской думы, второй - областной думы За ними также тянется огромный кровавый след из нескольких убийств.

Практически все жертвы «Ключевских» - участники противоборствующих преступных группировок. А в 2005 году участники ОПГ хладнокровно расправились даже над двумя собственными руководителями. Их расстреляли из автоматов в центре Читы. В двух случаях жертвами убийств стали предприниматели, которым бандиты задолжали крупные суммы денег. А однажды они хладнокровно расправились с двумя 20-летними девушками, которых убили после мелкой ссоры, испугавшись, что те обратятся в милицию.

Вооружены «Ключевские» всегда были, что называется до зубов. Во время расследования у них нашли два противотанковых гранатомета РПГ-26, пять гранат Ф-1, восемь тротиловых шашек, четыре автомата Калашникова, карабин СКС, револьвер «Наган», шесть пистолетов, переделанных из газовых и травматических для стрельбы боевыми патронами. Кроме того, следователи нашли 50 паспортов и 30 водительских удостоверений. На днях шесть участников группы услышали приговор суда.

- Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 23 до 25 лет, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю. – Отбывать их они будут в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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