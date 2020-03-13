«Вошли в горящий дом, а он беспомощно сидит на кровати»: сотрудница полиции с мужем спасла инвалида на пожаре

Горящий дом и несколько зевак у забора - такая картина предстала перед супругами Аленой и Павлом Радионовыми, когда они проезжали мимо поселка Максимовщина под Иркутском.

- Крыша двухэтажного дома, покрытого сайдингом, уже была полностью окутана огнем, а шифер от накала температуры начал трещать, - рассказывает "КП-Иркутск" Алена Радионова. - В здание, конечно, проникнуть никто не решался - рискованно.

Тот самый горящий дом. Фото: Алена Радионова.

Но соседи, которые прибежали на пожар, рассказали, что внутри находится хозяин. Он инвалид, ходить не может. Радионовы поняли, что, скорее всего, мужчина сам не выберется. Павел решил не терять драгоценных минут, нашел в снегу доску, подставил ее, перелез почти через двухметровый металлический забор и бросился к двери.

- Я - за ним, - продолжает Алена. – Чудо, что дверь была открыта. Муж забежал внутрь, а я начала смотреть в окна, чтобы понять, где находится хозяин. Заглядываю в спальню и сквозь дым вижу, что он сидит на кровати в одних трусах и, похоже, не понимает, что происходит.

Павел после того, как вытащил мужчину из горящего дома. Фото: Алена Радионова

В этот момент в спальню забежал Павел. Он помог мужчине быстро натянуть первую попавшуюся под руки рубашку и штаны и начал вытаскивать его на улицу. Правда, в одиночку ему это сделать было непросто.

- Хозяин дома оказался довольно крупным мужчиной, под 120 кг, - говорит Алена. – Поэтому я попросила трех соседей, чтобы они помогли Павлу. Вчетвером они взяли его за руки и за ноги и вытащили на улицу. После этого муж еще раз вернулся в дом, забрал документы владельца, да еще и телевизор успел через окно подать. Выбежал он, уже откашливаясь. Еще через несколько минут дом полностью был в огне. Думаю, хозяин бы просто сгорел заживо. Да, соседи быстро вызвали спасателей, но в дом забегать никто из них не стал: кто-то стучался в калитку, другие снимали происходящее на телефон.

К счастью, надышаться дымом 69-летний спасенный инвалид не успел. Повреждений и ожогов он также не получил. Но мужчина еще долго находился в шоке и не мог сказать ни слова. Огонь все же уничтожил часть его дома, поэтому на время мужчину приютили соседи. По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Фото: Алена Радионова

Ну а Алена с Павлом, дождавшись спасателей и медиков, спокойно поехали домой и даже не думали кому-то рассказывать о своем поступке. Узнали об этом случае благодаря коллегам Алены, которым она звонила во время пожара (женщина работает старшим оперативным дежурным отдела МВД «Иркутское»). И когда горел дом, она успевала еще уточнять у коллег, скоро ли приедет наряд.

- Алену, Павла, а также помогавших им мужчин наградят за оперативные и умелые действия ради спасения погибавшего, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Кстати, Павла наверняка тоже ждет грамота от его начальства. Мужчина является военнослужащим одной из секретных частей города.

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