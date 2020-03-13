Откровения полиграфолога: любовницы водят на проверку чужих мужей, а родители - подростков-мажоров

«Пришел домой в помаде, с засосами и с ароматом чужих духов - и якобы ничего не помнит! Скажите, изменял?!» - у полиграфолога отбоя от клиентов нет. Причем не только после праздничных корпоративов, а круглый год. Но Отелло и Дездемоны не единственные, кому нужна помощь детектора лжи. Зачем обращаются к эксперту крупные фирмы, как проверка помогает родителям проблемных подростков и какие скелеты в шкафу вскрывает аппарат-правдоруб, откровенно рассказывает «КП» иркутянин Александр Молчанов. Он бывший оперативник, по выслуге лет ушел из органов и открыл частный центр.

Кадры решают все

- Думаете, только ревнивцы к нам ходят? Как бы не так! Самый частый клиент - крупные компании. Служебные проверки – это 40 - 45% обращений, - поясняет Александр. - Банки, торговые и оптовые сети, добывающие предприятия, частные организации, принимая на работу, хотят знать о будущих сотрудниках всю подноготную. Алкоголь или наркотики? Большие долги или связь с криминалом? Наличие фобий и опасных болезней? С виду новичок в фирме может показаться душкой, но мы-то раскусим его на раз-два!

Допустим, испытуемого в лоб спрашивают: «Пьешь?» Если ответ отрицательный, а детектор лжи заволновался, то клиента «расшивают». На профессиональном жаргоне это значит расспросить поподробнее. В ход уже идут уточнения: «Каждый день рюмочку-другую пропускаешь? Любишь алкоголь покрепче?» Эксперт задает около 10 вопросов по теме. Датчики фиксируют малейшие эмоции, даже те, что не видны внешне. Как правило, если к теме равнодушен - значит, и реакции ноль. Результат исследования эксперт отдает заказчику. И ему решать, брать человека на работу или нет.

Еще детектор лжи помогает найти в коллективе воров или людей, подосланных конкурентами. Они крадут не деньги, а ценную информацию: финансовые документы, базы данных. С таким в полицию не идут - доказать почти невозможно.

- Предприятие теряет клиентов, в последний момент срывается выгодная сделка, - рассказывает полиграфолог. - Выясняется, что молоденькая сотрудница со скромной зарплатой в 25 тысяч решила подкалымить: тайком читала рабочую переписку начальника под чужой учетной записью и сливала данные конкуренту за 150 - 200 тыс. рублей. Так проверка на детекторе спасает от разорения.

Конечно, весь коллектив из 50 человек сложно враз протестировать и найти того самого воришку. И часто хватает даже предварительной беседы. Люди, боясь разоблачения, сами пишут заявление на увольнение. Или придумывают отговорки: «Ехал на проверку - попал в ДТП», «Сосулька на голову упала, сижу в травмпункте», «Ночью кошка родила - возился с котятами, не выспался». Оно и верно. Ведь обмануть полиграф по советам из Интернета не выйдет - кнопка в ботинке не изменит артериального давления, а ударную дозу валерьянки для успокоения нервов эксперты вычислят с первого взгляда.

Один мужчина на трех дам

Проверки на неверность стоят на втором месте после служебных: 25 - 30%.

- У нас с женой дочь-красавица, 16 лет, - начинает исповедь у полиграфолога солидный мужчина. - У нее есть ухажер, ее ровесник. И как-то подозрительно он к нам в гости зачастил, даже когда дочки нет дома. Думаю, не с будущей ли тещей время проводит?.. Умоляю, выясните правду!

И вот на пороге частного полиграфолога уже стоит статная 40-летняя женщина. Она упорно мотает головой: мол, невиновна. Но аппарат выводит обратное. Эксперт открывает дверь кабинета и отдает мужу результаты. За дверью разгорается грандиозный скандал.

- Совратила мальчишку! У родной дочки увела! - вопит муж. - А ведь мы столько лет вместе…

Драки в коридоре - обычное дело. Неверная супруга в ужасе бежит обратно к полиграфологу: «Спрячьте меня!» Но в семейные дрязги специалисты никогда не вмешиваются - профессиональная этика не позволяет. И, конечно, случай с юным любовником из ряда вон выходящий.

Измены, в большинстве своем, банальны: мужчины шалят на корпоративах, заказывают девочек в сауне, а дамы напиваются и мстят благоверным за потерянные годы. А потом бегут к полиграфологу выяснять правду.

- Недавно мужчину притащила на тестирование… любовница, - откровенничает эксперт. - Женат, трое детей и… две пассии на стороне. То одной, то другой говорит, что уезжает в срочную командировку. И вот первая любовница случайно прочла в его телефоне переписку со второй и почувствовала себя обманутой. Думала, что он верен только ей и жене…

Сколько стоит проверка на полиграфе. Фото: Наталья ВИБЕ.

Другая девушка вышла с супругом с проверки счастливая: налево не гуляет. Но куда благоверный тратит почти весь заработок, так и не узнала. На полиграфе выясняют ответ на конкретный вопрос, остальные детали держат от заказчика в секрете.

- Итак, она учительница в школе, он охранник в торговом центре. Ипотека, долги, еле сводят концы с концами, - раскрывает тайну эксперт. - Муж стал по ночам подрабатывать еще и в притоне, присматривать за проститутками. Но сам - ни-ни! И проверка это подтвердила. Но где деньги, Зин?!

- Меня дамы легкого поведения однажды напоили и ради хохмы переодели в женщину, - признался испытуемый. - И мне так понравилось! Каждый месяц теперь балую себя дорогим женским бельем, туфлями и косметикой и тайком от жены развлекаюсь по ночам.

Снюсы не спрячешь

Остальные 10 - 15% проверяемых - это трудные подростки. Их тестируют с 14 лет с согласия родителей.

- Проблем среди молодежи, увы, полно: алкоголь, наркотики, снюсы, вымогательства, кражи. Если пойти в полицию, то ребенка поставят на учет, и в будущем дорога не только в госструктуры, но и в крупные корпорации для него будет закрыта, - поясняет Александр. - В таких случаях полиграф – единственное спасение для родителей. Выясняем, кто продает в школах снюсы или ворует дорогие гаджеты, ну а взрослые потом решают проблемы.

В подтверждение - статистика, которая отображается на сайте эксперта. Проверкой подростков за прошлый год интересовались в два раза чаще, чем изменами. Кстати, детей необязательно сканировать на детекторе лжи, иногда достаточно психодиагностики: эксперт доверительно говорит с детьми, выуживая правду.

КОНКРЕТНО

Как работает «правдоруб»

На голову, грудь и руки вам надевают датчики, подключенные к специальному блоку и компьютеру. Сначала в течение часа полиграфолог задает вопросы, на которые точно знает ответ: сколько вам лет, в каком городе находитесь. Может задать провоцирующий вопрос (кстати, темы сексуальной ориентации, религии и политических взглядов - табу). Так эксперт изучает вас: какие физические показатели - норма, а какие сигнализируют о лжи.

- Даже если человек внешне спокоен и улыбается, организм все равно реагирует на неправду. Так проявляется инстинкт самосохранения, и его не заглушить, - комментирует Александр Молчанов. - Меняется частота дыхания и сердцебиения, скачет артериальное давление, сосуды резко расширяются или сужаются, а ладони потеют и холодеют. Так проявляется нервное напряжение.

Второй час эксперт переходит к конкретике. Показатели запрыгали? Значит, еще пару наводящих вопросов в подтверждение - и результат готов.

КСТАТИ

Внимание, есть противопоказания:

- возраст до 14 лет,

- болезни сердечно-сосудистой или дыхательной систем,

- психические заболевания или расстройства,

- физическое или психическое истощение,

- беременность на второй половине срока,

- алкогольное или наркотическое опьянение.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Можно ли обмануть полиграф?

- Перед тестированием мы специально просим людей почитать, как обмануть детектор лжи, - улыбается эксперт. – Наверное, к 40-й странице в Интернете они поймут, что все эти лайфхаки бесполезны. Перехитрить полиграф невозможно! И даже если перед часом Х напиться или принять транквилизаторы, мы это сразу распознаем и перенесем встречу на потом.

Итак, самые популярные советы из Интернета:

• положить кнопку в обувь, чтобы реакция организма менялась от боли;

• не выспаться;

• напиться алкоголя, кофе или энергетиков;

• выпить литр воды и постоянно бегать в туалет во время проверки;

• принять психотропные лекарства.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Надежда ПОПОВА, психолог:

Почему полиграф пользуется спросом

- Отличать правду от лжи - сложный навык, доступный не каждому. Для этого нужно быть наблюдательным, глубоко чувствовать мир и людей. Но часто срабатывает инстинкт самосохранения: отключается способность тонко воспринимать все происходящее вокруг, чтобы лишний раз не испытывать боль. Поэтому обращаются к полиграфу. Бывают и другие причины: недоверие, желание отдать дань моде или сэкономить время. Так при подборе сотрудника на ответственную должность (директор, специалист по финансам) полиграф поможет быстро отсеять ненадежных кандидатов. А на самом деле есть способы, как распознать обман и без детектора лжи. Если собеседник путается, отвечает на вопросы сбивчиво и неуверенно, то, скорее всего, он лжет.

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