День ЖКХ в Иркутской области: в год на коммуналку и бытовые услуги сибиряки тратят 44 млрд рублей

Накануне Дня работников бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается 15 марта, статистики посчитали, сколько денег в год жители Иркутской области потратили на жилищные услуги и коммуналку, ремонт одежды, бытовой техники и прочие радости жизни. Сумма вышла внушительная – больше 44 млрд рублей. И это не считая затрат на медицину, образование, занятия спортом, юридические услуги, транспорт, культуру, туризм и прочее.

Львиную долю этих затрат, по данным Иркутскстата, составляет, конечно же, оплата коммунальных платежей.

- За жилищные услуги и коммунальный комфорт жители области заплатили в общей сложности 34,6 млрд рублей, - поясняют в пресс-службе учреждения. – Если считать на душу населения, то каждому из наших земляков коммуналка обошлась в среднем в 14,5 тыс. рублей.

В сфере бытового сервиса на первом месте по затратности стоят работы по ремонту и обслуживанию автомобилей. На них жители Иркутской области потратили за год 4,1 млрд рублей. Вторую строчку в этом списке занимает ремонт и строительство жилья – эти услуги обошлись сибирякам в 1,1 млрд рублей. Третье место – у парикмахерских услуг. На стрижку и укладку волос у жителей Иркутской области ушло около миллиарда кровно заработанных.

Далее в рейтинге Иркутскстата идут ритуальные услуги с годовыми затратами сибиряков в 712 млн. рублей. Изготовление и ремонт мебели обошлись жителям Приангарья в 478 млн. рублей, а ремонт бытовой техники – в 464 млн. рублей.

- В среднем за бытовое обслуживание каждый житель региона заплатил 4 тыс. рублей в год, - говорят статистики.

Специалисты отмечают, что услуги бытового характера оказывают землякам в основном индивидуальные предприниматели и мелкие фирмы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08