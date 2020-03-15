Валентин Распутин: «Всех патриотов в гроб не загнать, их становится все больше»

Вся страна сегодня, 15 марта, вспоминает знаменитого писателя Валентина Распутина. Сегодня у Валентина Григорьевича день рождения – 83 года - и вот уже 5 лет как его нет с нами. Но «памятник нерукотворный», который воздвиг публицист, всегда будет с нами. Каждый год школьники будут читать его «Уроки французского», а их родители сопереживать героям «Последнего срока», «Прощания с Матерой», повести «Дочь Ивана, мать Ивана».

В этот день в Иркутске свободный вход в музей писателя, а в Театре юного зрителя постановка по повести «Живи и помни». Распутин умел удивлять и открывать читателю глаза на те вещи, о которых мало кто задумывается. В «Живи и помни» впервые в истории советской литературы осмыслялась судьба дезертира. Что могло ждать предателя? По законам мироздания ничего хорошего. Однако, сам писатель говорил, что повесть, скорее, не о войне, это «история любви и прощения».

Иркутяне помнят Валентина Григорьевича как открытого честного совестливого человека, который боролся за нравственность всей России и переживал, конечно, за земляков.

«Ужас испытываешь в Иркутске, видя, как на набережной Ангары толпы молодых людей пьют пиво», - поделился переживаниями в 2009 году писатель. Опубликованное в этом же году его произведение «Прощание с Ангарой» было признано лучшим в литературе. Список в 2010 составил Фонд Астафьева. Чтобы написать его, Распутин сплавлялся от Иркутска по Ангаре и Енисею до Красноярска, через села, которых после затопления водохранилища Богучанской ГЭС на карте России не будет. Тогда же прозаик отметил, что не следит за премиями и обо всех победах его книг узнает уже постфактум.

«Литература - это не спорт, чтобы соревнования устраивать, - пояснял Валентин Григорьевич.

И уже тогда, в 2010 году признался, что здоровье его пошатнулось.

«Сейчас я много болею и совсем мало пишу. В основном очерки, эссе…. Никаких глобальных проектов не планирую, пусть все будет так, как будет», - сказал писатель в интервью «КП».

Однако, через три года, в 2013-ом, вышел труд в соавторстве с Виктором Кожемяко «Эти двадцать убийственных лет». Писатель всегда отмечал, что «легкой жизни у России не будет никогда», а эти 20 лет, о которых сказано в книге, содержали много ужасных событий- расстрел парламента, гибель «Курска», Чечня и так далее…

«Я верю - мы останемся самостоятельной страной, независимой, живущей своими порядками, которым тыща лет. Однако легкой жизни у России не будет никогда. Наши богатства – слишком лакомый кусок», - отмечал публицист в разговоре с корреспондентом "Комсомолки" Евгением Черных.

Верил писатель и в соотечественников, в защитников правды и России.

«Всех патриотов в гроб не загнать, их становится все больше. А если бы и загнали – гробы поднялись бы стоймя и двинулись на защиту своей земли».

Валентин Распутин. Фото: Иркутский краеведческий музей

СПРАВКА «КП»

Валентин Григорьевич Распутин родился 15 марта 1937 года в Иркутской области, в селе Усть-Уда, в двух лет жил в селе Аталанка. Начальная школа на малой Родине будущего писателя была, а вот чтобы продолжить учиться мальчику пришлось уехать за 50 км от дома. Рассказ «Уроки французского» как раз об этом периоде в жизни Распутина.

После школы окончил историко-филологический факультет Иркутского государственного университета, работал в газете корреспондентом, писал. Первое произведение, которое смогла прочесть вся страна, было «Деньги для Марии». Его опубликовали в 1968 году. После в 1970-м был «Последний срок», в 73-м «Уроки французского», 1974- «Живи и помни», 1976- «Прощание с Матерой» о деревне, которая будет затоплена водами ГЭС. В 1981-ом - рассказы «Наташа», «Что передать вороне?», «Век живи — век люби». 1985- повесть «Пожар». После были рассказ «В ту же землю», очерки «Вниз по Лене-реке», «Цикла рассказов о Сене Позднякове», альбом очерков «Сибирь, Сибирь…». 2013- публицистика «Эти двадцать убийственных лет».

Труды Распутина были отмечены. Он - Герой Социалистического Труда, лауреат двух Государственных премий СССР, Государственной премии России и Премии Правительства РФ. Умер писатель в Москве 14 марта 2015 года. Похоронен в Иркутске на территории Знаменского монастыря.

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