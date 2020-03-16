2020-03-16T08:10:19+03:00
Происшествия

Семья с четырьмя детьми погибла на пожаре в Иркутской области

На пожаре в частном доме в Усть-Уде погибли трое взрослых и четверо детей [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Крупный пожар в Иркутской области: погибли семь человек. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Крупный пожар в Иркутской области: погибли семь человек. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Крупный пожар в поселке Усть-Уда произошел ранним утром, 16 марта. Очевидцы сообщили пожарным, что на улице Орджоникидзе горит двухквартирный жилой дом. Когда спасатели прибыли на место, веранда одной из квартир полностью находилась в огне. Пожарные пробрались внутрь, и нашли там сразу семь человек: 22-летнего мужчину, двух женщин 27 и 23 лет, которые уже были погибшими, а также живых четырех детей. Все они надышались угарным газом.

Спасатели оказали ребятишкам первую помощь до приезда «скорой», и провели сердечно-легочную реанимацию. Детей доставили в Усть-Удинскую центральную районную больницу, где, они вскоре скончались. Что касается пожара, то его вскоре полностью потушили. Веранда дома сгорела полностью, вся квартира оказалась закопчена. Уже известна предварительная причина пожара. Трагедия могла произойти из-за короткого замыкания проводки.

Пожар произошел рано утром. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пожар произошел рано утром. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В январе этого года с жильцами дома была проведена беседа, им установили автономный пожарный извещатель, - рассказал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков. – Кстати, он работал и подавал сигнал на момент прибытия пожарных. Почему взрослые своевременно не отреагировали на него и не попытались спастись, выясняется. Семья была признана неблагополучной и состояла на учете.

В Усть-Удинский район уже выехала рабочая группа ГУ МЧС России по Иркутской области, в составе экспертов пожарной испытательной лаборатории и психологов.

Дом после пожара. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Дом после пожара. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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