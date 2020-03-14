Пожар в Тайшете: четверо детей сгорели заживо в частном доме

Страшная трагедия в городе Тайшет Иркутской области произошла 14 марта, в девять часов вечера. Там загорелся частный дом по улице Горная. Очевидцы сразу вызвали пожарных, которые приехали через несколько минут. Когда спасатели пробрались внутрь горящего дома, увидели страшную картину: в комнате, на полу лежали тела четырех детей. Старшему было 6 лет, средним ребятишкам 4 и 3 года, а самому младшему малышу всего 11 месяцев.

Прибывшие на место трагедии следователи, уже выяснили некоторые подробности. Оказывается, в момент пожара, мать детей кормила во дворе домашний скот. Где был отец пока неизвестно. По словам следователей, семья характеризуется положительно, на учетах не состоит.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Точные причины, из-за чего загорелся дом определит пожарно-техническая экспертиза. Как сообщили в региональном МЧС, для установления причин пожара в Тайшет выехала рабочая группа ГУ МЧС России по Иркутской области. На месте также работают психологи МЧС России. Возможно, вскоре станут известны новые подробности.

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