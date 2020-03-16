2020-03-16T12:28:21+03:00
Общество

Уходим на карантин: иркутян призвали носить маски, избегать торговых центров и не ездить на общественном транспорте в час пик

В Роспотребнадзоре рассказали, как можно защитить себя от заражения коронавирусом
Анна ПОПОВА
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Уходим на карантин: иркутян призвали носить маски, избегать торговых центров и не ездить на общественном транспорте в час пикУходим на карантин: иркутян призвали носить маски, избегать торговых центров и не ездить на общественном транспорте в час пикФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пока в нашей стране появляются все новые случаи заражения коронавирусом, в Иркутской области еще не выявили ни одного заболевшего. Но специалисты Роспотребнадзора советуют перестраховаться и выполнять элементарные правила защиты от болезни, чтобы не подхватить заразу и не передать ее другим.

"Если вы недавно приехали из стран, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, то лучше провести ближайшие 14 дней в режиме самоизоляции, даже, если у вас нет никаких симптомов болезни, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. - В это время лучше остаться дома и по возможности не общаться с другими людьми".

Если же вам каждый день нужно ходить на работу, и у вас нет возможности отсиживаться в квартире, то можно оформить лист нетрудоспособности. Для этого нужно позвонить на горячую линию Роспотребнадзора и сообщить, когда вы вернулись из-за границы, а также адрес вашего проживания. В этом случае вам принесут постановление об изоляции на дом. Затем нужно вызвать участкового врача, который оформит больничный.

Если вы в последние несколько месяцев не бывали за границей, это еще не значит, что вы полностью защищены от коронавируса! Не стоит халатно относиться к своему здоровью: лучше перестраховаться и соблюдать элементарные меры профилактики. В первую очередь постарайтесь избегать людных мест, например, торговых центров. Также воздержитесь от поездок в общественном транспорте в час пик и посещения массовых мероприятий.

Если вам все же приходится посещать места большого скопления людей, то в таком случае обязательно надевайте медицинскую маску. Менять ее нужно в течение 2-3 часов, так как потом она приходит в негодность. Избегайте дружеских рукопожатий, поцелуев и объятий. Также старайтесь держаться подальше от людей с явными признаками простуды, такими как кашель, чихание и насморк.

Как только вы вернетесь домой, тщательно вымойте руки с мылом и протрите все свои гаджеты спиртовым раствором. Не лишним будет и продезинфицировать все электронные приборы, компьютеры и оргтехнику на рабочем месте. И, конечно же, пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены, например, зубными щетками или полотенцами.

Также врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев порекомендовал ввести в школах региона свободное посещение. В качестве альтернативы этому методу защиты от коронавируса он также предложил перенести каникулы на более ранний срок. Такие меры примут только в том случае, если в Иркутской области возникнет угроза массового заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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