В Свирске преобразят парк, в Тулуне - главную улицу города

Очередной ЖКХ-марафон на радио "Комсомольская правда" в Иркутске (91, 5 fm). В его рамках речь шла об уборке снега, «мусорной» реформе, отопительном сезоне, работе управляющих компаний и, конечно же, о создании комфортных условий для проживания граждан.

Как сообщили в правительстве Иркутской области, Тулун и Свирск признаны победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, организатором которого является Минстрой РФ. Муниципальные образования Приангарья получат дополнительное федеральное финансирование на благоустройство в размере 70 млн рублей и 45 млн рублей соответственно.

С помощью этих средств в Свирске новый облик обретет городской парк, расположенный на берегу Ангары. Проектом предусмотрены обустройство главной площади для городских мероприятий, туристической зоны, места для реализации творческих инициатив. Мероприятия по благоустройству включают возрождение народных промыслов, развитие малого и среднего бизнеса, появление новых рабочих мест.

В Тулуне благодаря дополнительному финансированию благоустроят главную улицу города - Ленина. Реализованный проект обеспечит благоприятную среду, создаст комфортные и безопасные условия в зонах культурного отдыха и досуга.

В целом в этом году заявки на участие в конкурсе подавали 6 городов Иркутской области: Свирск, Тулун, Слюдянка, Усолье-Сибирское, Зима и Киренск. Со всей России поступило 300 заявок, в финал прошло 155. Города Приангарья дошли до заключительного этапа в полном составе.

Среди представленных проектов были «Станция Зима» (многофункциональный культурно-парковый комплекс), «Молодежное» (благоустройство общественных пространств вокруг озера в Усолье-Сибирском), «Свирская ривьера» (комплексное развитие прибрежной территории), «Тулун ИЯ» (благоустройство улицы Ленина в Тулуне), «Байкальская сокровищница» (парк на берегу озера в Слюдянке), «Город-остров» (благоустройство общественных пространств в Киренске).

Иркутская область третий год подряд принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В прошлом году одержали победу Саянск и Черемхово, получив дополнительное федеральное финансирование на благоустройство общественных пространств.

Как одно из обязательных условий реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 и последующих годах обозначена обязательная синхронизация работ по благоустройству с выполнением других национальных проектов, реализуемых в муниципальных образованиях: «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также муниципальными программами строительства и ремонта инженерных сетей и иных объектов.

Как отметил и. о. министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин, в 2020 году субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 1 млрд 174,2 млн рублей распределена, ее получателями стали 76 муниципальных образований региона.

ЖКХ марафон на радио «Комсомольская правда» в студии и.о. министра министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин 00:00 00:00

В 2019 году в Иркутской области на реализацию проекта, который теперь вошел в национальный проект «Жилье и городская среда», было предназначено 1 млрд 358,2 млн рублей (из федерального бюджета 1 млрд 26,6 млн; из областного 225 млн; из местных бюджетов 106,6 млн рублей). Выполнено благоустройство 97 общественных территорий и 196 дворов. Также без привлечения субсидий на средства иных источников благоустроено 10 дворовых территорий и 22 общественные.

Всего в 2017 - 2019 годах на реализацию мероприятий по благоустройству городской среды в Приангарье было выделено 3 млрд 451,3 млн рублей (федеральный бюджет - 2 млрд 116 млн; областной – 703,3 млн; местные бюджеты – 557,9 млн; иные средства - 74,1 млн рублей). За эти годы выполнено благоустройство более 200 общественных территорий и 690 дворов. В 2017 году, когда начиналась реализация проекта, в нем приняли участие 15, в 2018 году – 40, а в 2019 году – 69 муниципальных образований.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Иркутске продолжают формировать комфортную городскую среду

В Иркутске определены территории, которые будут благоустроены в 2021 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В рейтинговом голосовании приняли участие более 21 тысячи иркутян. Жители выбирали как общегородские, так и окружные общественные пространства. Отдать свой голос можно было очно или с помощью Интернета.

ЖКХ марафон на радио «Комсомольская правда» в студии Заместитель председателя комитета городского обустройства администрации Иркутска, начальник департамента городской среды Марина Шевела 00:00 00:00