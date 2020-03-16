2020-03-16T12:33:21+03:00
Политика

Поправки в Конституцию РФ: мнение иркутян

Изменения направлены на укрепление суверенитета, традиций и ценностей
Дарья АМУРСКАЯ
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Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ состоится 22 апреля 2020 года.Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ состоится 22 апреля 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ состоится 22 апреля 2020 года. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), эту дату знает каждый второй россиянин. В целом о предстоящем голосовании информированы 87% граждан страны.

Многие уже предметно вникли и в содержание поправок, ведь они касаются практически всех сфер жизни.

Наука и технологии

Как отметил директор Иркутского филиала СО РАН, академик РАН Игорь Бычков, поправки в Конституцию - это значительный шаг в признании науки.

- Изменения, в частности, гласят: «Правительство РФ… обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития Российской Федерации, сохранение и развитие ее научного потенциала». Конечно же, мы это поддерживаем, - подчеркнул он. - Это укрепление роли науки, ее деятельности в интересах развития общества. Россия была, есть и будет страной научно-технического прогресса с большим научно-техническим потенциалом.

Медицина

Главный врач Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска Владимир Новожилов обратил внимание на то, что поправки в Конституцию касаются, в том числе, вопросов здравоохранения.

- Создание хороших условий для оказания медпомощи - задача и местной власти тоже. Это поддержка инфраструктуры, ремонт зданий, - сказал Владимир Новожилов. - В целом здравоохранение зависит от многих факторов, в том числе от кадрового состава и материально-технического оснащения. По моему убеждению, нам нужно также вернуться к практике организации здравпунктов, работы цеховых врачей на предприятиях. Уверен, что дополнение Конституции статьями о доступной и качественной медицине поможет сделать медпомощь более действенной и качественной.

Родной язык и культура народов

Директор Центра культуры коренных народов Прибайкалья Александр Амагзаев, говоря об изменениях в главный закон страны, особо подчеркнул значимость поправки о статусе русского языка, сохранении и развитии родных языков.

- Конституция - это основа основ нашего законодательства. Поправка о сохранении и защите родного языка и культуры народов страны поможет сохранить этническую самобытность. Для нас это очень важно, - заявил Александр Амагзаев. - В Иркутской области проживает около 130 народов, среди них коренные и малочисленные: эвенки, тофалары, буряты.

Бурятский язык сейчас изучают в школах, выпущен учебник эвенкийского языка, готовится к изданию учебник по тофаларскому языку. Но просто учить язык мало, он должен жить. Для этого нужно сохранять и развивать традиции и обычаи народов. В архивах есть много информации: бурятские сказки, игры, образцы устного творчества. С этим материалом нужно работать. Важно проводить национальные праздники, поддерживать культуру народов, особенно малочисленных. Мы надеемся, что поправки в Конституцию привлекут внимание к этому вопросу.

Также впервые в Конституцию вносятся такие гарантии, как право на безопасную среду и экологию.

Безопасная среда и экология

Вера Шленова, председатель Иркутского областного отделения Всероссийского общества охраны природы, подчеркнула своевременность этого решения.

- Мы убираем мусор на берегах Байкала и можем это делать до бесконечности, - констатировала она. – Но для начала мусор надо убрать из нашего сознания. И если Конституция поможет выстроить единую систему, в том числе непрерывного экологического воспитания человека начиная с его рождения, это позволит изменить ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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