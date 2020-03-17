Бывшая учительница из-за ревности застрелила молодого любовника

Роман между 46-летним жителем Еравнинского района Бурятии и его 58-летней возлюбленной из Улан-Удэ, несмотря на разницу в возрасте развивался несколько лет. Помимо походов в кафе, пара любила выезжать на отдых в лес. Во время таких поездок на природу, сибиряк научил любимую стрелять из своего мелкокалиберного нарезного ружья. Правда, тогда мужчина еще не знал, что это станет для него роковой ошибкой.

Началось все с того, что вечером, 3 марта любовники поругались, разговаривая по телефону. Женщина, находившаяся в Улан-Удэ, приревновала ухажера к другой, который в это время был в своем поселке, где достраивал дом, а сам жил во временном жилище. Когда любимой бросил трубку, дама решила не откладывать выяснение отношений на утро, а села в машину и в ночь поехала Сосново-Озерское, несмотря на расстояние около 300 километров. Уже через несколько часов она была на месте. Правда, устраивать скандал и сцены ревности жениху она не стала. Вспомним, что благоверный хранит свое ружье в недостроенном доме, она нашла его, вспомнила как любимый учил ее пользоваться с оружием, затем зарядила ружье и стала ждать, когда мужчина выйдет на крыльцо. Вскоре это произошло. Как только мужчина вышел на улицу, она прицелилась и выстрелила ему в спину. После этого, дама спокойно вернулась в Улан-Удэ.

Задержали преступницу уже на утро. Ее машина попала на камеры наблюдения в селе. Кроме того, при обыске, в ее сумочке нашли патроны от мелкокалиберного нарезного ружья. То ли она не успела избавиться от улик, то ли просто забыла.

- На допросе женщина признала вину и дала подробные показания об убийстве, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Личность ревнивой сибирячки в СК не раскрывают. Но, от источников в правоохранительных органах, «КП-Иркутск» удалось узнать, некоторые подробности из ее биографии. Оказывается, что женщина, которая пошла на убийство из-за обычной ссоры, раньше работала учительницей начальных классов в одной из школ Улан-Удэ. Правда, в последние годы она уже не трудилась в образовании, уйдя на пенсию. Теперь ей самой предстоит изучать уголовные предметы. Женщине уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Дожидаться суда она будет под стражей. Следователи сейчас проводят экспертизы и собирают все доказательства ее вины.

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