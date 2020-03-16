Сибиряка обвиняют в убийстве 4-летней девочки, которую не могут найти 16 лет

Таинственное исчезновение 4-летней девочки, которое произошло 24 июня 2004 года в поселке Утулик на берегу Байкала, тогда обсуждала вся Иркутская область. Малышка, которая вместе с мамой отдыхала на местной турбазе, убежала с 9-летней сестрой на речку и не вернулась. Когда старшая дочка пришла с прогулки одна, объяснить, что произошло с младшей, она не смогла. По тревоге тогда подняли всю местную милицию. Прочесывали леса, пустыри, и обходили подворотни. Ребенок исчез.

Версия, что девочку могли убить, появилась через несколько дней, когда был задержан житель Байкальска Алексей Панков (имя и фамилия изменены). Один из жителей поселка заявил, что якобы видел, как 24 июня Алексей отдыхал на природе с друзьями, а затем посадил малышку в свои «Жигули» и увез в неизвестном направлении. Забегая вперед, скажем, что доказать вину Алексея тогда не удалось. Тело ребенка также не нашли. Поэтому молодого человека отпустили домой и он забыл про те события на целых 16 лет. Пока 16 февраля 2020 года его прямо во дворе дома не задержали бойцы СОБРа. В тот же день 40-летнего мужчину доставили в Иркутск, где следователи предъявили ему обвинение в убийстве той самой девочки.

- Задержание сына стало для нас всех шоком, - рассказывает «КП-Иркутск» мать Алексея Нелла. – События июня 2004 года я, и все наши родственники, конечно, помним. В день пропажи ребенка сын отдыхал с друзьями неподалеку от места, где исчезла девочка. Действительно, тогда на Алексея указал один из свидетелей. Но позже выяснилось, что он вообще не мог видеть сына, так как в тот день его самого там не было. Кстати, через несколько месяцев он умер. Ну а сына отпустили.

Расследование уголовного дела тогда приостановили. Как рассказывают в СК, возобновить его спустя 16 лет решили после того, как следователи и сотрудники уголовного розыска МВД, нашли ключевых свидетелей тех событий. Якобы, после их допроса, причастность Алексея к исчезновению девочки подтвердилась. Сообщают в СК и некоторые подробности допроса Алексея после задержания. К слову, мужчину арестовали на 2 месяца, предъявив обвинение по статье «Убийство малолетнего».

- Следователям он пояснил, что в тот день в компании своих знакомых распивал алкоголь в поселке Утулик под Слюдянкой, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Затем пьяным сел за руль автомобиля. В какой-то момент он предложил товарищам проехать в район базы отдыха «Утулик», где по пути им встретилась потерявшаяся девочка. Он посадил ребенка в салон и все находившиеся в автомобиле доехали до леса, расположенного в районе базы отдыха. Пока его знакомыепродолжили выпивать, мужчина увел девочку в лес, где убил ее, закопал тело и скрылся. Причастность к убийству подтверждается ранее данными мужчиной признательными показаниями, заключением психофизиологического исследования, и показаниями свидетелей.

Мужчина сразу после задержания. Фото: СУ СК России по Иркутской области.

Так что же это за свидетель, который начал говорить спустя 16 лет? По словам адвоката Панкова Алексея Кочубея, это знакомый обвиняемого, который 24 июня 2004-го отдыхал с ним в одной компании. Следователи нашли его во Владивостоке и доставили в Иркутскую область для дачи показаний.

- Он сказал, что, когда он сел в машину Алексея, ребенок уже был в салоне, - говорит Алексей Кочубей. – Затем они приехали на место отдыхаи Алексей ушел с девочкой, а вернулся без нее. При этом, ни он, ни другие свидетели не видели момента убийства, ни самого тела. В месте, где по их словам, якобы был закопан труп, ничего не нашли, ни в 2004-м, ни в 2020-м. Вину Алексей не признает. Как же показания, которые он дал? Считаю, это было под давлением.

Не верит в вину Алексея и его жена Олеся, с которой он живет с 2013-го года (у мужчины это второй брак). Именно ей он успел позвонить сразу после задержания и сказать одну фразу: «Меня арестовали». Гадать по какой причине, женщине сидящей дома с тремя детьми, долго не пришлось. От супруги Алексей никогда и не скрывал, что в 2004 году его подозревали в убийстве девочки.

- Да тогда об этом весь поселок говорил, - рассказывает Олеся. – Помню, как все искали ребенка. Когда мы познакомились, Алексей мне рассказывал, что его задерживали, но отпустили. Подробности тоже поведал. Тогда он работал сварщиком на заводе и 24 июня они с коллегами поехали на природу отдохнуть. Никакую девочку, по его словам, он в глаза не видел.

Все эти 7 лет, по словам Олеси, супруги жили спокойно. Алексей принял дочь Олеси от первого брака, кроме того, у пары родились еще двое ребятишек. Все это время муж, к которому у сыщиков не было вопросов, старался обеспечить семью, работая сварщиком. В последние годы, он трудился водителем мусоровоза. Правда, в 2018-году прозвучал первый тревожный звонок.

- Мужа внезапно вызвали на полиграф, - продолжает Олеся. – Он съездил, и успешно прошел его. Вопросы касались того дня: «Видел девочку?» «Садил ли ее в машину и увозил?»Следующие два года никаких претензий у следователей не было. Я не верю, что он мог убить ребенка. Алексей любит не только своих, но и чужих детей. Дочь первой жены, которую он удочерил, даже после развода оставила его фамилию и отчество. Думаю, если бы он был какой-то маньяк-убийца, это бы проявилось. За 7 лет от него не было ни агрессии, ни пьяных дебошей.

Опросить саму мать пропавшей девочки уже нельзя. По словам, родственников Алексея, она уже мертва. Дает ли показания старшая сестра исчезнувшей, которой уже должно быть 25 лет, пока неизвестно. Защита намерена подать апелляцию на арест Алексея.

- Это дело еще в 2004 году должны были не приостановить, а прекратить, - говорит Алексей Кочубей. – Так как уголовное преследование в отношении всех подозреваемых прекратили. Кроме того, истек срок давности дела, который составляет 15 лет. Получается, что все обвинение строится на показаниях очевидцев, которые даже не видели момент убийства и труп. Будем добиваться, чтобы дело рассматривал суд присяжных.

В любом случае, виновен Алексей в убийстве ребенка или нет, станет известно после завершения предварительного расследования и приговора суда. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий в этой истории.

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