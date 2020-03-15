2020-03-15T09:45:34+03:00
Происшествия

Нашли спустя 16 лет: убийцу 4-летней девочки задержали в Иркутской области

Малышка пропала в 2004 году с турбазы в Слюдянском районе [видео]
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Нашли спустя 16 лет: убийцу 4-летней девочки задержали в Иркутской области. Фото: кадр с видео СУ СК Иркутской областиНашли спустя 16 лет: убийцу 4-летней девочки задержали в Иркутской области. Фото: кадр с видео СУ СК Иркутской области
Изменить размер текста:

16 лет родители пропавшей в 2004 году девочки не знали, что на самом деле случилось с их 4-летней малышкой. Она исчезла 24 июня с турбазы в Слюдянском районе. Поисками занимались полиция, кинологи с собаками. Прочесали лес, водолазы обследовали реку Утулик. Ребенка так и не нашли.

Расследование возобновили спустя 16 лет. При изучении уголовных дел прошлых лет у следователей появился подозреваемый… в убийстве. Накануне 41-летний житель Слюдянского района был задержан. Подозрения на него пали после опроса свидетелей, которых разыскали следователи и сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области. Мужчина уже дал признательные показания.

Задержанный рассказал, что в тот день они с приятелями выпивали. Потом пьяный он сел за руль и предложил товарищам проехаться до турбазы, находящейся неподалеку.

«По пути им встретилась потерявшаяся девочка», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области. – «Он посадил ребенка в салон и все находившиеся в автомобиле доехали до лесного массива, расположенного в районе базы отдыха. Пока его знакомые распивали алкоголь, мужчина увел девочку в лес, где убил её, закопал тело и скрылся с места преступления».

Чтобы доказать причастность мужчины к убийству также проведены психофизиологические исследования.

«В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отмечают следователи. – «Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство малолетнего».

Расследование уголовного дела продолжается.

Подозреваемого в убийстве 4-летней девочки задержан спустя 16 лет.Следственными органами Следственного комитет России по Иркутской области продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения ребенка в 2004 году

Читайте также:

Таксист-убийца 9-летней девочки из Братска был судим за избиение матери. Следователи рассказали, как преступник заманил школьницу, а также некоторые шокирующие эпизоды из его биографии (подробности)

Таксист-убийца 9-летней школьницы из Братска получил 20 лет колонии. В июне 2018 года он обманом заманил девочку в машину, увез в гараж, надругался над ней, а затем задушил (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дело «Соньки сипатой»: в Хабаровске продолжается суд над предполагаемой убийцей трех человек
Номинантка на звание самого пожилого серийного убийцы в мире в эксклюзивном интервью указала «КП» - Хабаровск» причину, по которой она взяла на себя два преступления, совершенные, по её нынешней версии, совсем другими людьми
Новости 24
Причины гибели 384 краснокнижных байкальских осетров выясняют в Бурятии
На младенца в коляске упала глыба льда с крыши здания в Иркутске
Угнали 15 люксовых автомобилей на 50 миллионов рублей: одного члена банды искали 3 года
Случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 14 марта нет
День рождения Валентина Распутина 15 марта 2020: вход в музей писателя свободный
Сибиряк отсудил за некачественный смартфон почти сто тысяч рублей
Библиотеку им. Валентина Распутина готовят к открытию в Усть-Уде
Штормовое предупреждение объявили в Иркутской области 15 марта
Три года прятался за границей: член банды угонщиков дорогих иномарок предстанет перед судом в Бурятии
Жительница Ангарска сломала крестец, выходя из подъезда
Работникам строительной компании в Усть-Илимске больше двух месяцев не платят зарплату
Работников Тайшетского лесничества подозревают в незаконном назначении лесных рубок
Пропавшую школьницу из Забайкалья разыскивают в Иркутской области
Почти 250 домов остались без электричества в Иркутском районе
13 жителей Иркутской области обратились в полицию с заявлениями о хищении денег
Сергей Сокол: внесен законопроект о выплате региональной стипендии студентам-целевикам средних специальных учебных заведений
В Иркутске завели уголовное дело после падения сосульки на 7-летнюю девочку
Дуэт из Улан-Удэ поборется за 5 миллионов рублей в шоу "Comedy Баттл"
Новый светофор появился на улице Ширямова в Иркутске
Житель Бурятии, состоящий на учете у психиатра, получил водительское удостоверение
Студенты САФ под руководством экспертов ТПП Восточной Сибири предложили продвигать бренд Иркутской области
Майор полиции вместе с мужем спасла инвалида из горящего дома под Иркутском
Льготная ипотека для бюджетников в Иркутске: процент снизился
Представители ИНК приняли участие в семинаре по правам коренных малочисленных народов
Половодье ждет Иркутскую область в апреле
В Иркутской области нет случаев заболевания коронавирусом
Начинающие певцы и блогеры Приангарья смогут учиться онлайн у звезд
Две «целительницы» украли сбережения и ювелирные украшения у 71-летней бабушки в Качугском районе