Нашли спустя 16 лет: убийцу 4-летней девочки задержали в Иркутской области

16 лет родители пропавшей в 2004 году девочки не знали, что на самом деле случилось с их 4-летней малышкой. Она исчезла 24 июня с турбазы в Слюдянском районе. Поисками занимались полиция, кинологи с собаками. Прочесали лес, водолазы обследовали реку Утулик. Ребенка так и не нашли.

Расследование возобновили спустя 16 лет. При изучении уголовных дел прошлых лет у следователей появился подозреваемый… в убийстве. Накануне 41-летний житель Слюдянского района был задержан. Подозрения на него пали после опроса свидетелей, которых разыскали следователи и сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области. Мужчина уже дал признательные показания.

Задержанный рассказал, что в тот день они с приятелями выпивали. Потом пьяный он сел за руль и предложил товарищам проехаться до турбазы, находящейся неподалеку.

«По пути им встретилась потерявшаяся девочка», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области. – «Он посадил ребенка в салон и все находившиеся в автомобиле доехали до лесного массива, расположенного в районе базы отдыха. Пока его знакомые распивали алкоголь, мужчина увел девочку в лес, где убил её, закопал тело и скрылся с места преступления».

Чтобы доказать причастность мужчины к убийству также проведены психофизиологические исследования.

«В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - отмечают следователи. – «Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство малолетнего».

Расследование уголовного дела продолжается.

Подозреваемого в убийстве 4-летней девочки задержан спустя 16 лет.Следственными органами Следственного комитет России по Иркутской области продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения ребенка в 2004 году

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