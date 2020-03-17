Таксист убил вахтовика из-за 40 тысяч рублей

С января этого года находился в розыске 50-летний житель Хакасии, который пропал без вести после того, как уехал в Иркутскую область, забирать из автосервиса свой автомобиль. Вся эта история началась еще в декабре 2019 года. Тогда мужчина возвращался домой с вахты на своем Мерседесе. В районе Усолья-Сибирского его машина сломалась. Вахтовик вызвал такси, чтобы добраться до местного автосервиса. Но водитель, который приехал по вызову, предложил свои услуги автомеханика. Он пообещал мужчине отремонтировать авто за две недели, взяв за это 40 тысяч рублей.

Мужчины ударили по рукам, после чего вахтовик оставил машину таксисту, а сам отправился в родную Хакасию. Через две недели, он вернулся в Приангарье, чтобы забрать автомобиль, но обнаружил его в том же состоянии, что и сдал. Таксист признался, что даже не начинал ремонтировать авто. Зато успел потратить все деньги на себя любимого. Между мужчинами произошла ссора, во время которой таксист несколько раз ударил оппонента ножом. От полученных травм тот скончался на месте. Затем преступник отвез тело в поселок Мишелевка и закопал его в снегу. Мерседес погибшего он успешно продал через несколько дней. На днях на его след вышли полицейские.

- Задержанным оказался 28-летний житель Усолья-Сибирского, - сообщили в пресс-службах ГУ МВД и СУ СК России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное из корыстных побуждений».

Дожидаться суда задержанный таксист будет под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшая учительница из-за ревности застрелила молодого любовника (Подробности)

Сибиряка обвиняют в убийстве 4-летней девочки, которую не могут найти 16 лет (Подробности)

Таксист из Усть-Илимска засудил буйных пассажиров, из-за которых у него ухудшилось зрение (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08