Таксист из Усть-Илимска засудил буйных пассажиров, из-за которых у него ухудшилось зрение

17 Март 2020 2020-03-17T11:02:28+03:00

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Обычная поездка по очередному заказу, закончилась для водителя такси из Усть-Илимска ухудшением здоровья и длительными судебными разбирательствами.

Все произошло в октябре 2019 года, когда таксист вез по адресу четырех пассажиров. Конфликт начался, когда пришло время расплачиваться. Один из пассажиров отдал водителю нужную сумму, однако его жена с этим не согласилась. Женщина начала держать открытой водительскую дверь машины, не давая таксисту уехать. Когда водитель вышел из салона, супружеская пара набросилась на него. Муж с женой повалили мужчину на землю и начали удерживать и бить.

После этой поездки с буйными клиентами, водитель провел несколько дней на стационарном лечении. Оказалось, что после потасовки у него ухудшилось зрение, которое уже невозможно будет восстановить. Мужчина подал в суд и попросил взыскать с пассажиров компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей. Те с этим не согласились, ссылаясь на то, что конфликт произошел по обоюдной вине. Женщина так и вовсе заявила, что во время конфликта просто пыталась оттащить водителя от своего мужа. Суд удовлетворил требования пострадавшего таксиста частично.

- В счет компенсации морального вреда, в его пользу взыскано 20 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Усть-Илимского городского суда. – А также судебные расходы в 3 тысячи рублей, а также государственную пошлину в доход города по 150 рублей с каждого.

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ИСТОЧНИК KP.RU