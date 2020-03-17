2020-03-17T11:02:28+03:00
Происшествия

Таксист из Усть-Илимска засудил буйных пассажиров, из-за которых у него ухудшилось зрение

После поездки клиенты набросились на водителя
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Таксист из Усть-Илимска засудил буйных пассажиров, из-за которых у него ухудшилось зрениеТаксист из Усть-Илимска засудил буйных пассажиров, из-за которых у него ухудшилось зрениеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Обычная поездка по очередному заказу, закончилась для водителя такси из Усть-Илимска ухудшением здоровья и длительными судебными разбирательствами.

Все произошло в октябре 2019 года, когда таксист вез по адресу четырех пассажиров. Конфликт начался, когда пришло время расплачиваться. Один из пассажиров отдал водителю нужную сумму, однако его жена с этим не согласилась. Женщина начала держать открытой водительскую дверь машины, не давая таксисту уехать. Когда водитель вышел из салона, супружеская пара набросилась на него. Муж с женой повалили мужчину на землю и начали удерживать и бить.

После этой поездки с буйными клиентами, водитель провел несколько дней на стационарном лечении. Оказалось, что после потасовки у него ухудшилось зрение, которое уже невозможно будет восстановить. Мужчина подал в суд и попросил взыскать с пассажиров компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей. Те с этим не согласились, ссылаясь на то, что конфликт произошел по обоюдной вине. Женщина так и вовсе заявила, что во время конфликта просто пыталась оттащить водителя от своего мужа. Суд удовлетворил требования пострадавшего таксиста частично.

- В счет компенсации морального вреда, в его пользу взыскано 20 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Усть-Илимского городского суда. – А также судебные расходы в 3 тысячи рублей, а также государственную пошлину в доход города по 150 рублей с каждого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Таксист убил вахтовика из-за 40 тысяч рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иркутская авиакомпания приостановила полеты в Азербайджан и Узбекистан из-за коронавируса
Краснокнижные байкальские осетры погибли в Бурятии из-за герпесвирусной болезни
7 братчан попали за решетку за мошенничество с материнским капиталом
Узнал по ориентировке: полицейский из Иркутска по дороге на работу задержал грабителя
Таксист из Усть-Илимска засудил буйных пассажиров, из-за которых у него ухудшилось зрение
При покупке ежедневной "КП" в сети "Пресс-Медиа" 19 марта "Комсомолка" дарит подарки
Руководителя агентства недвижимости в Ангарске подозревают в махинациях с деньгами клиентов
Сибиряк расплатился с долгами по кредиту, чтобы продать грузовик
«Иркутскэнергосбыт» закрыл свои отделения из-за коронавируса
Руслан Болотов стал вице-мэром Иркутска
Дума города Иркутска приняла отставку мэра Дмитрия Бердникова
Водителя, который сбил пешехода, разыскивают в Нижнеудинском районе
Домашние матчи БК Иркут 17 и 18 марта отменили из-за коронавируса
Для тех, кто дома: Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
Эксперты ТПП Восточной Сибири подтвердили квалификацию по ХАССП
Случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 16 марта нет
Дала полицейскому пощечину: иркутянка заплатит штраф 25 тысяч рублей
Ударил несколько раз кулаком: сотрудник транспортной полиции под стражей в Иркутской области
Штормовое предупреждение 17 марта в Иркутской области: метели, ветер до 23 м/с
Более 7000 домов остались без электричества из-за непогоды в Иркутской области
Сергей Сокол открыл после капремонта детский сад в Нукутском районе
Жительница Бурятии из ревности застрелила мужчину из его же ружья
В школах Иркутской области будут проводить регулярную дезинфекцию для профилактики коронавируса
Кладоискателя из Иркутской области дважды обманули мошенники