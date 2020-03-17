2020-03-17T13:51:13+03:00
Общество

Сергей Сокол: Я не одиночка, я работаю в команде

Экс-спикер Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол переходит в Госдуму и считает, что таким образом «мы получим еще один инструмент для решения проблем в регионе»
Яна ЛИСИНА
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Сергей Сокол переходит в Госдуму РФ. ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.Сергей Сокол переходит в Госдуму РФ. ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
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17 марта 2020 года – дата, которая стала знаковой в новейшей истории областного парламента. Сергей Сокол сложил с себя полномочия председателя Законодательного Собрания Иркутской области. Причина – он уходит в Госдуму, буквально на днях должен получить мандат, который освободился из-за назначения Ольги Баталиной замминистра труда и социальной защиты РФ. В тот же день, 17 марта, на сессии Заксобрания тайным голосованием 44 депутата избрали нового председателя. Большинство голосов, а именно 29, получил вице-спикер Александр Ведерников. Ну а сразу после этого Сергей Сокол встретился с журналистами и рассказал о своей дальнейшей работе, о том, как оценивает нынешний состав парламента.

- В 2018 году сформировалось уникальное для страны Законодательное Собрание в том смысле, что ни у одной политической партии нет большинства и это, безусловно, придало особенный интерес и специфику, - отметил теперь уже экс-спикер. – И при этом мы смогли создать парламент, который не характеризуется скандальными ситуациями. По-разному, конечно, было. Случались и споры. Но все решения, важные для региона, в том числе и по бюджетам 2019 и 2020 годов, принимались в срок и без дополнительных обсуждений. У нас очень профессиональный парламент и он является одним из самых эффективных законодательных органов России. Мы не сидели сложа руки, сразу стали ездить по территориям, решать вопросы. Уверен, можем работать еще лучше и с новым руководством - еще эффективнее.

- Да я перехожу в Госдуму, но я не собираюсь уезжать из Иркутска, - продолжил Сергей Сокол. – Здесь живет моя семья, и основная часть работы тоже сосредоточена здесь. Многое надо делать на федеральном уровне, и я это хорошо понимаю. У нас серьезное представительство и в Госдуме и в Совете Федерации и Сергей Брилка, бывший председатель Заксобрания, работает в Сенате и постоянно взаимодействует с областным парламентом и, думаю, с ним особенно тесно будем работать по тем вопросам, которые сформулируют и жители Иркутской области, и депутаты. Наш плюс в том, что мы очень хорошо понимаем проблематику области, и намерены продвигать и лоббировать интересы людей. И таким образом сможем на федеральном уровне расширить наши возможности. Надо доносить до всех, кто влияет на принятие решений, о том, как Иркутская область живет, и помогать правительству, в том числе, это делать. Когда действуем разобщено, у нас мало, что может получиться. Если делаем дело вместе, то все решим и как раз это тоже один из элементов, к которому я буду стремиться – объединить усилия Заксобрания, правительства Иркутской области и Госдумы.

Например, один из первых вопросов, которым намерен заниматься в Госдуме Сергей Сокол, связано с природоохранным законодательством, в частности, уточнением границ нацпарков, и приведением в соответствии со здравым смыслом законодательства по экологическим зонам, по ограничениям, которые мешают людям нормально жить на берегах Байкала.

Можно ли было отказаться от мандата депутата Госдумы?

- Да, но я воспринял этот шанс, как новую возможность не для себя, а для команды, которая работает в Заксобрании, - говорит он. – Подумал, что мы получим еще один инструмент для решения проблем в области. При этом уже наработанное не потеряется, а новые рычаги воздействия на актуальные вопросы будут. Мне такой формат интересен, я не одиночка, я работаю в команде. А для нее мой уход в Госдуму – расширение компетенций.

Как оценивает нового спикера Александра Ведерникова?

- С новым спикером мы знакомы 20 лет, его уверенно избрали 29 депутатов, - говорит Сергей Михайлович. – Человек достойный, заслуженный, компетентный, уважаемый. Патриот области, очень яркий, его слушают.

Сергей Сокол отметил, что также остается секретарем Иркутского отделения партии «Единая Россия». Что касается его депутатского мандата в областном парламенте, то он перейдет одному из депутатов по партийному списку из муниципалитета.

- Горжусь тем, что мне посчастливилось работать в Иркутской области, было интересно, продуктивно, коллеги меня многому научили, - заключил Сергей Сокол. - Всегда вселяет уверенность то, когда понимаешь, что за тобой всегда стоят люди, которые болеют за область. И то, как каждый раз готовишься к сессии, не знаешь, как будут разворачиваться события, или какие решения примут коллеги, - здорово тренирует. Эти полтора года были беспрецедентно интересным отрезком в моей профессиональной жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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