2020-03-17T12:23:24+03:00
Общество

Иркутская областная клиническая больница получит новое оборудование на 10 млн рублей от российского бизнесмена

Оно может быть использовано для борьбы с коронавирусом
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Иркутская областная клиническая больница получит новое оборудование на 10 млн рублей от российского бизнесменаИркутская областная клиническая больница получит новое оборудование на 10 млн рублей от российского бизнесменаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 стало сегодня главной проблемой уже не только для отдельных государств, но и для всего человечества: в 117 странах мира зарегистрировано более 145 тысяч случаев заражения, от инфекции умерло более 5000 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила на этой неделе, что сложившуюся ситуацию «можно охарактеризовать как пандемию», то есть глобальную эпидемию.

Лекарство и вакцина от вируса пока не найдены, поэтому меры по недопущению распространения заболевания усиливаются с каждым днем и уже никому не кажутся чрезмерными: в Италии, крупнейшем центре заражения коронавирусной инфекцией в мире (после Китая), ввели карантин на всей территории; президент США Дональд Трамп во время обращения к нации запретил на месяц въезд в Штаты из Шенгенской зоны; Израиль ввел обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну; отменены, приостановлены или перенесены крупнейшие деловые, культурные и спортивные события: конференции, форумы, выставки, чемпионаты мира и Европы, сезон в Национальной баскетбольной ассоциации и матчи национальных чемпионатов.

Лекарство и вакцина от вируса пока не найдены Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Лекарство и вакцина от вируса пока не найденыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В России, по сравнению со многими другими странами, ситуация пока не критическая (общее количество заболевших — более 60 человек), но профилактические меры тоже предпринимаются: еще в конце января был создан оперативный штаб для борьбы с коронавирусом под руководством вице-премьера правительства Татьяны Голиковой; была закрыта российско-китайская граница, позже — ограничено авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией; в Москве до 10 апреля запрещено проведение массовых мероприятий с численностью участников более 5 000 человек.

В таких условиях важнейшее значение для борьбы с распространением инфекции на территории нашей страны получает работа не только государственных, но и частных организаций, таких как Фонд развития регионов России «+7» Тимофея Кургина.

- Мы можем помочь финансово, но надо понимать, как сделать это максимально эффективно. Поэтому мы обратились к специалистам. Первый транш составил 10 миллионов рублей, но если потребуются дальнейшие вложения, то у нас уже есть для этого план. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация, - разъяснил ситуацию Тимофей Геннадьевич.

Фото: соцсети Фонд «+7».

Фото: соцсети Фонд «+7».

Свои слова Кургин уже подтвердил делом: на его средства для Иркутской областной клинической больницы было закуплено медицинское оборудование, предназначенное для диагностирования и лечения коронавируса и подобных инфекционных заболеваний — видеогастроскопы, бронхоскопы, видеоколоноскоп, видеобронхоскоп. Стоимость такой аппаратуры — около 10 млн рублей.

Валентина Вобликова, и. о. заместителя председателя правительства Иркутской области, курирующая вопросы здравоохранения и социального развития, обратила внимание на важность и своевременность поступления современного медицинского оборудования в регион.

- Видеобронхоскоп и бронхоскопы разной модификации необходимы как для диагностики, так и для лечения легочных инфекций, в том числе вызываемых коронавирусом. С их помощью врачи проводят забор мокроты, которая потом направляется на исследование. На базе Иркутского научно-исследовательского противочумного института и регионального Центра гигиены и эпидемиологии проводятся лабораторные исследования на наличие РНК нового коронавируса 2019-nCoV. Пока ситуация стабильная, - отметила Валентина Вобликова.

Как сообщил Петр Дудин, главный врач Иркутской областной больницы, новое оборудование поступит в эндоскопическое отделение.

- Потребность в нем очень высока, ведь современную медицину без «гибкой» эндоскопии просто невозможно представить, - подчеркнул он. – Такие приборы мы используем, что называется, 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Немаловажно и то, что вместе с эндоскопами мы получим оборудование для их мойки и дезинфекции. То есть, люди, которые занимались этим вопросом, подошли к делу очень ответственно. Большое им за это спасибо. Все аппараты очень надежные, есть гарантия, что они будут долго и исправно служить, помогая в диагностике и лечении многих серьезных заболеваний.

В данный момент в Иркутской области случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано, при этом активно проводятся противоэпидемические мероприятия: специалисты санитарно-карантинного пункта в особом режиме проверяют все рейсы в аэропорту, пассажиров сканируют с помощью тепловизионного оборудования. На особом контроле находятся самолеты, прибывающие в Иркутск из Южной Кореи.

Напомним, что для Тимофея Кургина это далеко не первая благотворительная акция, направленная на помощь жителям Иркутской области. Прошлым летом активисты фонда «+7» активно помогали пострадавшим от сильнейшего за всю историю региона наводнения. А благодаря собственной системе информирования о происшествиях фонд осуществляет регулярную поддержку инвалидов, ветеранов, а также религиозных и спортивных организаций. Среди спортивных проектов отмечается «Путь к абсолютной победе» - социальный проект, направленный на развитие Российского бокса. Тридцать детей, которые прошли отбор, теперь ожидают спортивный лагерь с Роем Джонсом-младшим, который пройдет уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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