Дмитрий Бердников подвел итоги работы на посту мэра Иркутска

Дмитрий Бердников сложил полномочия мэра Иркутска в связи с назначением на должность и.о. первого заместителя губернатора региона. Он будет координировать работу штаба в территориях, пострадавших от паводка. Перед тем, как приступить к исполнению обязанностей заместителя главы региона, Дмитрий Бердников отчитался о своей работе на посту мэра перед жителями.

В своем докладе глава областного центра отметил, что Иркутску удалось достичь значимых результатов по ключевым направлениям. С 2015 года построено 23 детских сада, 6 современных зданий школ. Еще 3 школы и 5 детсадов капитально отремонтированы. За 5 лет в Иркутске появилось 5 крупных спортивных и оздоровительных комплексов. Реконструированы ключевые транспортные развязки: Старокузьмихинская, Покровская, Маратовская, Байкальское кольцо, объездные дороги Первомайский – Университетский и микрорайона Юбилейного. Всего за 5 лет объем ремонта дорог достиг 3 млн кв.м.

Дмитрий Бердников отметил активное участие Иркутска в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». За время реализации программы в областном центре было благоустроено 86 общественных пространств и 965 дворов.

Также он сообщил, что за годы работы были достигнуты результаты, которые отмечены на федеральном уровне. В 2018 году город стал лучшим областным центром Сибирского Федерального округа по качеству городской среды. В 2019-м - лауреатом премии в области качества жизни. Иркутские проекты по благоустройству пространств и дворов вошли в федеральный реестр лучших практик. Дмитрий Бердников подчеркнул, что таких результатов удалось добиться исключительно при поддержке иркутян.