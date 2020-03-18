2020-03-18T07:31:15+03:00
Происшествия

Угонщиков 15 элитных автомобилей будут судить в Иркутске

Угонщики похищали Лексусы, Тойоты Лэнд Крузер и Тойоты Камри
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Угонщиков 15 элитных автомобилей будут судить в ИркутскеУгонщиков 15 элитных автомобилей будут судить в ИркутскеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Иркутске завершено расследование уголовного дела, по которому проходит группа автоугонщиков. Следствию удалось доказать, что преступники похитили 15 элитных автомобилей 2010-2018 годов выпуска, среди которых Лексус, Тойота Рав-4, Тойота Лэнд Крузер 200, Тойота Камри. Все угоны совершались в Иркутске, Зиме, Саянске, Усолье-Сибирском, Черемхове, Тулуне, Шелехове и Тайшете.

Поймали угонщиков еще в декабре 2018 года. Членами группы оказались иркутяне в возрасте от 29 до 39 лет. Ранее судимый организатор, а также его сообщники были задержаны с поличным, в тот момент, когда как раз перегоняли очередную похищенную машину из Зимы в Иркутск. При обысках в их квартирах и в гаражах полицейские нашли целый набор автоворов: дорогостоящую аппаратуру для считывания сигналов автомобильных ключей, устройства для подавления сигнала GPS, а также находившиеся в так называемых отстойниках 3 похищенных автомобиля.

«Работали» иркутские угонщики по такой схеме. Сначала они вели наблюдение, заранее подыскивая автомобили, выслеживали их место постоянной парковки, осматривали местность на наличие камер наружного наблюдения. Затем при помощи специального оборудования заводили двигатель. При этом все угоны они совершали только ночью, закрывая лица масками. А после преступления выкидывали свою обувь. Переговаривались между собой только по рации. Чтобы безопасно доставить машины в место временного хранения, устанавливали на них подложные государственные регистрационные знаки. После всего этого искали покупателей и продавали.

- Причастность группы к угонам удалось доказать после опроса более 50 свидетелей, радиотехнических, подчерковедческих, и трасологических экспертиз, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – В отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям «Кража», «Подделка государственного регистрационного знака транспортного средства».

Дело лидера группы и еще одного участника уже передано в Ленинский районный суд. Еще один их сообщник заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, материалы возбужденных в отношении него уголовных дел выделены в отдельное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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