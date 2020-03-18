2020-03-18T08:30:10+03:00
Происшествия

За мошенницами, похитившими 300 тысяч рублей, полицейские гнались 200 километров

Две женщины из Братска обманным путем проникли в квартиру к ребенку, отвлекли его, и украли все деньги [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Полицейские разыскивают пострадавших от этих девушек. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Полицейские разыскивают пострадавших от этих девушек. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Настоящую 4-часовую погоню пришлось организовать братским полицейским за двумя женщинами, которые обманным путем похитили круглую сумму денег.

Началось все с того, что дам в квартиру впустил третьеклассник, который был дома один. Они попросили его попить водички, и пока мальчик ушел на кухню, одна из них пошла с ним, чтобы отвлечь внимание, вторая в это время обшарила в комнате полки и шкафы, и нашла спрятанные в укромном месте более 300 тысяч рублей. Забрав деньги и попив воды, незнакомки скрылись. Вернувшись домой, родители мальчика заметили пропажу. Оказалось, что на днях они оформили кредит и сняли все деньги. Наличные они планировали хранить дома несколько дней.

Полицейские быстро составили ориентировку на преступниц, которую разослали по всему городу и распространили по соцсетям. Вскоре это дало результат. Работник одной из транспортных компаний частных перевозок, сообщил о том, что их машина прямо сейчас едет в соседний регион с пассажирами, похожими на разыскиваемых дам. За ними в погоню бросились сотрудники уголовного розыска. Гнаться за ними им пришлось более 200 километров. Задержали преступниц в Тулуне, когда их машину остановили инспекторы ГИБДД.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Обманувшими мальчика барышнями оказались жительницы Новосибирска и Новосибирской области. Одной 21 год, второй 19. Выяснилось, что одна из девушек более полугода находится в федеральном розыске. При досмотре салона авто, сыщики нашли сумку, в которой находилась та самая пачка денег, похищенная из квартиры.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище и с причинением гражданину ущерба в крупном размере», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Не исключено, что женщины могут быть причастны к аналогичным преступлениям, совершенным в разных точках региона. Призываем всех, кто пострадал от этих гражданок, обращаться в ближайший отдел полиции.

Две женщины из Братска похитили 300 тысяч рублей из квартиры, обманув ребенка.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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