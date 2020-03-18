Четвертый МС-21 из Иркутска благополучно приземлился в Московской области

Экономичный, комфортный, современный. Весь мир продолжают знакомить с пассажирским среднемагистральным авиалайнером МС-21, который собирают на авиазаводе в Иркутске. 17 марта четвертый самолет, оснащенный пассажирским салоном, совершил перелет с аэродрома Иркутского авиазавода до города Жуковский в Московской области.

«Пассажирский салон лайнера имеет максимально плотный вариант компоновки, рассчитанный на 211 мест», - сообщает корпорация «Иркут». – «В настоящее время в самолете установлено 172 пассажирских кресла, а в хвостовой части лайнера расположено контрольно-измерительное оборудование и рабочие места инженеров-испытателей».

Конечно, перед сертификационными испытаниями вместе оборудования установят еще 39 кресел. Полетом четвертого самолета МС-21-300 руководил экипаж, состоящий из Героев России - заслуженного летчика-испытателя Романа Таскаева и летчика-испытателя 1-го класса Олега Мутовина. Приземлился борт на аэродроме «Раменское».

«Перелет прошел в штатном режиме, без замечаний», - рассказал летчик-испытатель Роман Таскаев пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

Четвертый опытный самолет МС-21-300 прибыл в Жуковский .Самолет пилотировал экипаж в составе Героев России - заслуженного летчика-испытателя Романа Таскаева и летчика-испытателя 1-го класса Олега Мутовина.

Под Москвой будут проводиться дальнейшие летные испытания авиалайнера. Напомним, что первый опытный самолет МС-21 совершил первый полет 28 мая 2017 года. В сентябре 2018-го его испытали европейские летчики. Первые летные испытания данного – четвертого самолета – начались в декабре прошлого года. В феврале 2020-го сборщики показали весь процесс рождения современного среднемагистрального авиалайнера.

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