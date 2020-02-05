По 72 самолета в год: видео из цехов, как собирают новый пассажирский лайнер ХХI века МС-21

Корпорация «Иркут» продолжает знакомить будущих пассажиров с новым среднемагистральным пассажирским авиалайнером МС-21, который собирают на Иркутском авиазаводе. На этот раз сборщики показали весь процесс рождения нового самолета от вытачивания деталей до первого полета.

Начинается все с того, что конструкторы из Москвы направляют коллегам из Иркутского авиазавода электронную модель детали лайнера. Технологи разрабатывают программу для ее изготовления и передают на станок с числовым программным управлением (ЧПУ).

Сборка МС-21. Фото: корпорация "Иркут"

- Это станок, выполняющий фрезерные операции, - рассказывает оператор станков ЧПУ Александр Дозоров. – На нем можно изготавливать детали любой сложности буквально за один час. На фрезерном станке старого образца на это ушел бы целый день.

Кстати, детали для МС-21 доставляют на завод из разных городов страны и мира. Уже в Иркутске его собирают как конструктор. Так, панели фюзеляжа, хвостовое оперение и композитные крылья привозят из Ульяновска, устройство механизации крыла из столицы Татарстана Казани, створки шасси и пилоны силовой установки из Воронежа. А двигатели для МС-21 изготавливают в американском Коннектикуте и Перми. Кстати, в январе этого года на завод пришли первые российские турбореактивные двухконтурные двигатели ПД-14 производства компании «ОДК – Пермские моторы.

Так выглядит МС-21. Фото: корпорация "Иркут"

- С точки зрения сборки, гражданский лайнер собирать, конечно проще чем боевой истребитель, - говорит заместитель технического директора Иркутского авиационного завода Николай Медведев. – А вот с точки зрения ответственности и подготовки документации гораздо сложнее. Это прежде всего высокие требования к качеству и безопасности. Ежегодно мы планируем собирать по 72 самолета МС-21. Для этого мы уже выполняем техническое перевооружение завода.

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Напомним, первый опытный МС-21 совершил свой первый полет в Иркутске 28 мая 2017 года. А в сентябре 2018-го лайнер испытали летчики из Европы. Эта возможность представилась двум летчикам-испытателям и инженеру-испытателю Европейского агентства по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency, EASA). В декабре 2019 года первые летные испытания начались уже у четвертого МС-21.

Познакомили будущих пассажиров и с комфортабельной кабиной пилотов нового лайнера. Главной фишкой МС-21 является то, что все механические приборы в нем заменили на современнейшие цифровые дисплеи, которые отражают пилотажную и навигационную информацию, а также все данные о состоянии двигателя.

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