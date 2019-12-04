Режим шейкера: ручка управления самолетом МС-21 тряской может предупредить пилота об опасности

Корпорация «Иркут», которая собирает на Иркутском авиазаводе новый российский самолет МС-21-300 продолжает знакомить будущих пассажиров лайнера с его конструкциями. Напомним ранее, на официальном YouTube-канале корпорации показали, как выглядит салон самолета и кабина пилотов, а теперь пришла пора увидеть и узнать подробности того, как работает современная ручка управления в МС-21.

Главной фишкой здесь является то, что МС-21 станет первым пассажирским самолетом, на котором установлены активные связанные боковые ручки. Благодаря такому управлению, пилот может взаимодействовать с другими дисплеями в более комфортной позе для пилотирования. Кроме того, дублирующая рукоятка повторяет все движения главной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/747697" frameborder="0"></iframe> Как выглядит ручка управления самолетом МС-21-300.Видео: корпорация "Иркут".

- На этой ручке реализуется отдельные режимы, - рассказывает заместитель генерального директора ОАО «ОКБ им. А. С. Яковлева» по летным испытаниям Роман Таскаев. - Например, режим шейкера, когда ручка своей тряской информирует о том, что самолет приблизился к критическим режимам полета. А тактильное восприятие добавляет еще одну обратную связь и помогает пилоту соблюдать безопасность. Благодаря тому, что ручки командира и второго пилота двигаются синхронно, реакция на устранение каких-либо ошибок, происходит быстрее и качественнее. Легко ли летчику, всю жизнь пролетавшему за штурвалом, перестроиться на ручки? Думаю, здесь вопросов не будет.

Фото: "Корпорация "Иркут"

Напомним, первый опытный МС-21 совершил свой первый полет в Иркутске 28 мая 2017 года. А в сентябре 2018-го лайнер испытали летчики из Европейского агентства по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency, EASA). Они опробовали взлет, заход на посадку и посадку с использованием посадочных систем. В августе этого года МС-21 впервые представили публично во время демонстрационных полетах на МАКС-2019.

Сейчас летные испытания проходят уже три опытных самолета МС-21-300. В конце ноября 2019-го в цехе сборки Иркутского авиазавода закончили диагностику систем четвертого лайнера, который уже перевели в летно-испытательное подразделение.

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США).Фото: Рушан КАЮМОВ

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