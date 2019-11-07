2019-11-07T07:20:10+03:00
Общество

Как выглядит кабина пилотов самолета МС-21

Вместо механических приборов в МС-21 установили цифровые дисплеи [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Комментарии: comments2
Как выглядит кабина пилотов самолета МС-21. Фото: корпорация "Иркут"Как выглядит кабина пилотов самолета МС-21. Фото: корпорация "Иркут"
Изменить размер текста:

С комфортабельным пассажирским салоном нового российского самолета МС-21-300, который собирают на Иркутском авиазаводе, корпорация «Иркут» познакомила нас еще в конце лета. А теперь пришла пора увидеть, как выглядит кабина пилотов лайнера. На официальном YouTube-канале корпорации появился ролик, в котором приборную панель МС-21 сравнили с приборами самолета Як-40.

Главной фишкой МС-21 является то, что все механические приборы в нем заменили на современнейшие цифровые дисплеи, которые отражают пилотажную и навигационную информацию, а также все данные о состоянии двигателя. Поэтому кабину нового самолета прозвали «стеклянной».

Корпорация "Иркут" показала, как выглядит кабина пилотов МС-21.Видео: корпорация "Иркут"

- Такая приборная панель - снижение нагрузки на экипаж, - рассказывает летчик-испытатель 1-го класса Василий Севастьянов. - Цифровизация повышает безопасность пилотов и снижает труд пилотов. В случае, если какая-то система отказывает, ее функций может взять та, которая сохраняет работоспособность. Кроме того, каждая система имеет дублирование, даже, несмотря на то, что она изначально обладает высокой степенью надежности.

Также профессиональные летчики, которые сейчас проводят испытательные полеты МС-21, отметили просторность кабины самолета. По их мнению, в ней созданы все условия для того, чтобы пилоты не уставали во время длительных перелетов.

Фото: корпорация "Иркут"

Фото: корпорация "Иркут"

Напомним, первый опытный МС-21 совершил свой первый полет в Иркутске 28 мая 2017 года. А в сентябре 2018-го лайнер испытали летчики из Европы. Эта возможность представилась двум летчикам-испытателям и инженеру-испытателю Европейского агентства по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency, EASA). Они опробовали взлет, заход на посадку и посадку с использованием посадочных систем. В августе этого года МС-21 впервые представили публично во время демонстрационных полетах на МАКС-2019.

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США). Фото: Рушан КАЮМОВ

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США).Фото: Рушан КАЮМОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять фактов о новом магистральном лайнере МС 21 (Подробности)

Опытный самолет МС-21, собранный на Иркутском авиазаводе, совершил первую посадку ночью (Подробности)

Куба и Сирия заинтересовались покупкой самолета МС-21, который собирают на Иркутском авиазаводе (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Битва в совхозе «Новоселовский»: председатель-чеченец защищал русских крестьян от рейдеров
Обозреватель «КП» Ульяна Скойбеда отправилась в село, где с 2010 года идет передел собственности. 22 сентября в Ростовской области очередное столкновение закончилось перестрелкой - пять трупов
Митрополит Волоколамский Иларион: Евангелие можно изучать в школе - это памятник литературы, как и рассказы Чехова
Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ рассказал «КП», как его приняли в США, как изменилась церковная ситуация при Зеленском, чем дополнить школьный курс и зачем России «три храма в сутки» [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Пострадавшие от наводнения жители Иркутской области продолжают получать сертификаты на новые квартиры
В Иркутске построят концертный зал
Водой залило дорогу: трубу прорвало на перекрестке ул Красноярской и Лызина в Иркутске
Почта заплатит штраф 50 тыс руб за установку новых дверей в историческом здании Иркутска
За жестокое убийство перед судом предстанет житель Ангарска
Место выбрано: В Иркутске появится концертный зал Дениса Мацуева
Движение по железнодорожному переезду в Култуке закроют 8 ноября
Бесплатные занятия по подготовке к ЕГЭ проходят в «Молчановке» для иркутских школьников
Премьера мюзикла иркутского «Театра Пилигримов» пройдет в Санкт-Петербурге
Сибиряк украл почти 400 железнодорожных тормозных башмаков
10-летний мальчик сломал позвоночник во время игры в пейнтбол в Ангарске
Так решил суд: два памятника истории и культуры изъяли у собственника в Иркутске
Ревнивый муж из Бурятии хотел избить любовника жены, но убил его брата
Поссорившись со своей любимой, сибиряк решил сжечь ее заживо
Виновника аварии в Ангарске заключили под стражу