Как выглядит кабина пилотов самолета МС-21

С комфортабельным пассажирским салоном нового российского самолета МС-21-300, который собирают на Иркутском авиазаводе, корпорация «Иркут» познакомила нас еще в конце лета. А теперь пришла пора увидеть, как выглядит кабина пилотов лайнера. На официальном YouTube-канале корпорации появился ролик, в котором приборную панель МС-21 сравнили с приборами самолета Як-40.

Главной фишкой МС-21 является то, что все механические приборы в нем заменили на современнейшие цифровые дисплеи, которые отражают пилотажную и навигационную информацию, а также все данные о состоянии двигателя. Поэтому кабину нового самолета прозвали «стеклянной».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/742300" frameborder="0"></iframe> Корпорация "Иркут" показала, как выглядит кабина пилотов МС-21.Видео: корпорация "Иркут"

- Такая приборная панель - снижение нагрузки на экипаж, - рассказывает летчик-испытатель 1-го класса Василий Севастьянов. - Цифровизация повышает безопасность пилотов и снижает труд пилотов. В случае, если какая-то система отказывает, ее функций может взять та, которая сохраняет работоспособность. Кроме того, каждая система имеет дублирование, даже, несмотря на то, что она изначально обладает высокой степенью надежности.

Также профессиональные летчики, которые сейчас проводят испытательные полеты МС-21, отметили просторность кабины самолета. По их мнению, в ней созданы все условия для того, чтобы пилоты не уставали во время длительных перелетов.

Фото: корпорация "Иркут"

Напомним, первый опытный МС-21 совершил свой первый полет в Иркутске 28 мая 2017 года. А в сентябре 2018-го лайнер испытали летчики из Европы. Эта возможность представилась двум летчикам-испытателям и инженеру-испытателю Европейского агентства по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency, EASA). Они опробовали взлет, заход на посадку и посадку с использованием посадочных систем. В августе этого года МС-21 впервые представили публично во время демонстрационных полетах на МАКС-2019.

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США).Фото: Рушан КАЮМОВ

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