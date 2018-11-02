Куба и Сирия заинтересовались покупкой самолета МС-21, который собирают на Иркутском авиазаводе

СЕГОДНЯ 09:58 2018-11-02T10:20:24+03:00

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Покупкой нового пассажирского самолета МС-21-300, который собирают на Иркутском авиационном заводе, всерьез заинтересовались власти Кубы. Об этом стало известно во время визита в Республику губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

- Кубинские власти проявили большой интерес к самолетам МС-21, - цитирует Сергея Левченко пресс-служба правительства Иркутской области. - Они готовы покупать их, поскольку еще с советских времен ориентированы на наш рынок.

Но и это еще не все. Заинтересована в обновлении воздушного флота и Сирия. В интервью РИА министр транспорта Сирии Али Хамуд заявил, что арабская страна мечтает приобрести несколько самолетов МС-21 и добавил, что сирийские власти постоянно следят за процессом разработки нашего самолета. Али Хамуд также выразил надежду на то, что после завершения работ, Сирия будет среди первых стран, которые приобретут МС-21.

Фото: Иркутский авиазавод.

Напомним, первый собранный МС-21 совершил свой первый полет 28 мая 2017 года в Иркутске. Сейчас в летных испытаниях участвуют два опытных самолета МС-21-300. Один - на аэродроме Летно-исследовательского института им. Громова. Второй лайнер проходит статические испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского. Ну а на Иркутском авиационном заводе тем временем строятся еще три опытных самолета МС-21, два из которых вскоре также начнут свои летные испытания, а еще один поступит на ресурсные испытания в ЦАГИ.

Фото: Иркутский авиазавод.

Кстати, совсем недавно первый полет на МС-21 совершили летчики из Европы. Эта возможность предоставилась двум летчикам-испытателям и инженеру-испытателю Европейского агентства по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency, EASA). Они опробовали взлет, заход на посадку и посадку с использованием посадочных систем. А также изучили характеристики устойчивости и управляемости самолета в различных режимах управления.

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США). Фото: РУШАН КАЮМОВ

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