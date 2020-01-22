Первые российские двигатели для самолета МС-21 доставили на Иркутский авиазавод

Первые российские турбореактивные двухконтурные двигатели ПД-14 производства компании «ОДК – Пермские моторы» доставили на Иркутский авиазавод для установки на новый среднемагистральный пассажирский авиалайнер МС-21.

Двигатели уже передали на участок досборки двигательных установок. Установка ПД-14 на сам самолет начнется после процедуры входного контроля. Ожидается, что первый полет с новыми российскими двигателями в рамках летных испытаний, красавец МС-21 начнет уже в этом году.

- ПД-14 – один из наиболее совершенных российский авиационных двигателей, - сообщили в пресс-службе Госкорпорации Ростех. - Он отличается экономичностью, высокой тяговооруженностью и надежностью. Испытания МС-21 с российскими двигателями – знаковое событие для отечественного авиастроения.

Так выглядит новый лайнер МС-21. Фото: корпорация "Иркут"

Напомним, первый опытный МС-21 совершил свой первый полет в Иркутске 28 мая 2017 года. А в сентябре 2018-го лайнер испытали летчики из Европы. Эта возможность представилась двум летчикам-испытателям и инженеру-испытателю Европейского агентства по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency, EASA). В декабре 2019 года первые летные испытания начались уже у четвертого МС-21.

Кстати, недавно будущих пассажиров познакомили с комфортабельной кабиной пилотов нового лайнера. Главной фишкой МС-21 является то, что все механические приборы в нем заменили на современнейшие цифровые дисплеи, которые отражают пилотажную и навигационную информацию, а также все данные о состоянии двигателя.

Фото: корпорация "Иркут"

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