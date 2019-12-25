Четвертый самолет МС-21 совершил свой первый полет над Иркутском
Уже четвертый опытный самолет МС-21-300, который собирают на Иркутском авиационном заводе, совершил свой первый полет в 1 час 40 минут. Испытания нового пассажирского лайнера, 25 декабря прошли на аэродроме завода. МС-21 поднялся на высоту 3 тысячи метров и набрал скорость около 500 км/час.
К программе летных испытаний присоединился четвертый самолет МС-21-300.
- Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей, Героев России Романа Таскаева и Олега Мутовина, - сообщили в пресс-службе корпорации «Иркут». – После полета, экипаж доложил, что задание выполнил полностью, весь полет прошел в штатном режиме.
Фото: корпорация "Иркут"
Напомним, первый опытный МС-21 совершил свой первый полет в Иркутске 28 мая 2017 года. А в сентябре 2018-го лайнер испытали летчики-испытатели Европейского агентства по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency, EASA). Они опробовали взлет, заход на посадку и посадку с использованием посадочных систем. В августе этого года МС-21 впервые представили публично во время демонстрационных полетах на МАКС-2019, где получил позитивные отзывы специалистов.
Фото: корпорация "Иркут"
Кстати, недавно будущих пассажиров познакомили с комфортабельной кабиной пилотов нового лайнера. Главной фишкой МС-21 является то, что все механические приборы в нем заменили на современнейшие цифровые дисплеи, которые отражают пилотажную и навигационную информацию, а также все данные о состоянии двигателя.
.Фото: Рушан КАЮМОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU