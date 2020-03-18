В Иркутской области планируется сформировать IT-кластер

В Торгово-промышленной палате Восточной Сибири состоялось первое заседание комитета по цифровой экономике. В его рамках рассмотрели вопросы формирования на территории Иркутской области IT-кластера, взаимодействия с вузами в части подготовки специалистов данной сферы и разработки программ, способствующих дальнейшему закреплению кадров. Также шла речь о сотрудничестве с институтами развития предпринимательства, поднимались проблемы, связанные с налогообложением IT-отрасли.

- Сейчас в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика», - отметил президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь. - При органах власти созданы комитеты, советы, рабочие группы по цифровизации, в которых наша палата активно участвует, и создание профильного комитета повысит эффективность этой работы.

Цифровизация неизбежна

Алексей Соболь подчеркнул, что ТПП ВС выступает за создание благоприятных условий для предпринимателей в сфере цифровой экономики и блокчейна, а принятие мер, направленных на стимулирование экономической деятельности, связанной с использованием современных технологий, является одной из ее приоритетных задач. В частности, предложения по усилению мер поддержки высокотехнологичных перспективных отраслей малого предпринимательства внесены ТПП ВС в проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области. Это будет способствовать притоку инвестиций, повышению занятости, увеличению поступлений в бюджет региона.

Владимир Саловаров, директор департамента поддержки предпринимательства и ВЭД Союза «ТПП ВС» рассказал участникам заседания о задачах палаты и о работе входящих в ее структуру профильных комитетов, которых до недавнего времени было десять – по туризму, сельскому хозяйству, лесной промышленности, инвестициям и т.д. Сейчас к ним добавился и комитет по цифровой экономике.

- Это очень важное направление. Мы решили объединить предприятия и организации Иркутской области, работающие в данной сфере, чтобы дать им возможность активнее взаимодействовать с органами власти и отстаивать свои интересы, - отметил Владимир Саловаров.

Основными задачами комитета определены помощь бизнесу в автоматизации производств, продвижение передовых информационных технологий в Иркутской области, создание эффективных партнерств в сфере цифровой экономики с зарубежными исследовательскими компаниями и многое другое.

- Государство активно трансформируется. Аналоговая система, если можно так сказать, меняется на цифровую, и предприниматели должны понимать, как им встраиваться в эти преобразования, - пояснил необходимость создания нового комитета его председатель, директор по развитию ГК «Форус» Роман Медынский. – Нам также нужно обучать цифровым навыкам граждан, способствовать цифровизации основных производственных процессов в компаниях, проводить круглые столы, поднимать вопрос необходимости создания IT-кластера.

Председателем комитета по цифровой экономике ТПП ВС стал директор по развитию ГК «Форус» Роман Медынский. Фото: ТПП ВС.

Он подчеркнул, что Иркутская область – перспективный регион в плане применения IT-технологий. В Приангарье есть возможности для эффективного использования ресурсов при создании проектов цифровизации, в том числе таких, которых еще нет в других территориях страны. В то же время, по мнению представителей IT-сообщества, в регионе пока не в полной мере налажено сотрудничество между бизнесом и властью. Роман Медынский уверен, что при поддержке ТПП ВС эффективность продвижения местных IT-проектов серьезно возрастет.

Готовить специалистов со школьной скамьи

В состав комитета вошли представители не только IT-компаний, но и вузов региона. На заседании тема подготовки студентов и оттока перспективных кадров стала одной из самых обсуждаемых.

Директор Института информационных технологий и анализа данных ИрНИТУ Дмитрий Постельник предложил представителям организаций участвовать в процессе подготовки специалистов, начиная со школы.

- Нужны региональные программы по подготовке IT-кадров, в рамках которых компании могли бы встроиться в эту цепочку, и, в том числе, участвовали в профориентации старшеклассников. Тогда хорошо подготовленных специалистов в Иркутской области будет больше, - сказал он.

В состав нового комитета вошли представители IT-сферы и вузов региона. Фото: ТПП ВС.

Генеральный директор ГК «Форус» Ирина Шевцова поддержала идею работы компаний со школьниками, обратив внимание на тот факт, что старшеклассников сейчас нередко призывают поступать в вузы других регионов и уезжать из Иркутской области.

- Вопрос оттока IT-кадров, безусловно, комплексный, - отметила она. – Во-первых, нужно создавать условия, а во-вторых, здесь должны присутствовать IT-компании с интересными задачами, и конкуренции в данном случае бояться не стоит. Крупные организации, конечно, будут переманивать специалистов, но, с другой стороны, они станут точкой притяжения, позволяющей сформировать в регионе IT- сообщество.

Перейдя к теме создания IT-кластера, Ирина Шевцова привела в пример несколько городов с такой же численностью населения, как в Иркутске, или даже меньше.

- В Ижевске огромная концентрации специалистов в сфере информационных технологий, - констатировала она. – В Иркутске тоже сильная математическая школа, и столица Приангарья вполне может стать IT-столицей.

На заседании также было отмечено, что объединение в кластер позволит представлять интересы отрасли в целом, более плотно взаимодействовать с вузами и научными организациями, претендовать на поддержку государства. Кроме того, объединение в кластер позволит местным IT-компаниям стать более конкурентоспособными не только на российском, но и на международном рынке.

Налоговые льготы для IT-отрасли

Члены комитета по цифровой экономике ТПП ВС, поддержав тему создания кластера, обратили внимание и на необходимость введения налоговых льгот для IT-отрасли.

Владимир Саловаров напомнил, что Торгово-промышленная палата Восточной Сибири обладает правом законодательной инициативы, и в настоящее время проводит мониторинг налоговых льгот, установленных для компаний сферы информационных технологий в других субъектах РФ.

Как сообщил Алексей Соболь, ТПП ВС, проанализировав региональные нормативные акты в сфере поддержки малого бизнеса, выяснила, что за последние годы почти в двух десятках субъектов страны были приняты законы о преференциях для IT-компаний.

- Безусловно, такие преференции будут способствовать развитию в Иркутской области малого IT-бизнеса, увеличению числа средних и крупных компаний данной сферы, и, как следствие, достижению показателей и решению задач, обозначенных в федеральной программе «Цифровая экономика РФ», - подчеркнул президент ТПП Восточной Сибири.

Для детальной проработки этих вопросов на ближайшее заседание комитета по цифровой экономике решено пригласить представителей органов власти и Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области. Кроме того, Игорь Бычков, директор Института динамики систем и теории управления СО РАН, предложил выяснить, сколько в регионе насчитывается IT-компаний и какова их доля в валовом региональном продукте. Эта информация позволит более предметно решать вопросы введения налоговых льгот.

На данный момент известно, что в реестр аккредитованных организаций сферы информационных технологий внесено 60 IT-компаний, зарегистрированных на территории Иркутской области. Фактически же их значительно больше: согласно справочнику по видам деятельности – около 150.

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