Песни Великой Победы: «Враги сожгли родную хату»

«Хмелел солдат, слеза катилась - слеза несбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт». У этой песни непростая судьба. Написанная вскоре после окончания войны, она, прозвучав всего один раз по радио, затем не исполнялась около… 15 лет. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» запустила новый проект «Песни Великой Победы».

ИЗ ИСТОРИИ

«Враги сожгли родную хату» - одна из самых популярных песен о Великой Отечественной войне. Ее слова, полные драматизма и трагического настроения, были написаны в 1945 году. Вскоре появилась и музыка. Однако, прозвучав единожды по радио, произведение было раскритиковано и отложено в дальний ящик.

Вот что рассказывал об этом автор текста - поэт Михаил Исаковский: «Редакторы – литературные и музыкальные – не имели оснований обвинить меня в чем-либо. Но многие из них были почему-то убеждены, что Победа исключает трагические песни, будто война не принесла народу ужасного горя. Это был какой-то психоз, наваждение. В общем-то, неплохие люди, они не сговариваясь шарахнулись от песни. Был один даже – прослушал, заплакал, вытер слезы и сказал: «Нет, мы не можем». Что же не можем? Не плакать? Оказывается, пропустить песню на радио не можем.

Так продолжалось вплоть до 1960-х, когда песня получила второе рождение благодаря популярному артисту кино и исполнителю советских песен Марку Бернесу. На одном из концертов он вдруг запел «Враги сожгли родную хату».

Поначалу в зале возникло недоумение, ведь представление обещало быть развлекательным. Но когда Бернес закончил петь, раздался гром аплодисментов. Успех превзошел все ожидания!

С этого дня началась новая жизнь замечательной «Прасковьи», как иногда тоже называют эту песню. Она получила широкое признание, особенно среди бывших фронтовиков. Многие из них восприняли ее как рассказ о своей нелегкой судьбе.

Этот выпуск посвящаем песне…

ВРАГИ СОЖГЛИ РОДНУЮ ХАТУ

Автор слов Михаил Исаковский,

композитор Матвей Блантер

Враги сожгли родную хату,

Сгубили всю его семью.

Куда ж теперь идти солдату,

Кому нести печаль свою?

Пошел солдат в глубоком горе

На перекресток двух дорог,

Нашел солдат в широком поле

Травой заросший бугорок.

Стоит солдат - и словно комья

Застряли в горле у него.

Сказал солдат: «Встречай, Прасковья,

Героя-мужа своего.

Готовь для гостя угощенье,

Накрой в избе широкий стол -

Свой день, свой праздник возвращенья

К тебе я праздновать пришел…»

Никто солдату не ответил,

Никто его не повстречал,

И только теплый летний ветер

Траву могильную качал.

Вздохнул солдат, ремень поправил,

Раскрыл мешок походный свой,

Бутылку горькую поставил

На серый камень гробовой.

«Не осуждай меня, Прасковья,

Что я пришел к тебе такой:

Хотел я выпить за здоровье,

А должен пить за упокой.

Сойдутся вновь друзья, подружки,

Но не сойтись вовеки нам…»

И пил солдат из медной кружки

Вино с печалью пополам.

Он пил - солдат, слуга народа –

И с болью в сердце говорил:

«Я шел к тебе четыре года,

Я три державы покорил…»

Хмелел солдат, слеза катилась -

Слеза несбывшихся надежд.

И на груди его светилась

Медаль за город Будапешт.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Вадим Семенов, мэр города Черемхово:

- У меня громадное количество любимых песен о войне. В последнее время многие из них исполняют популярные современные певцы. Я безумно люблю Елену Ваенгу, у нее есть целая концертная программа из военных песен. Этот диск у меня в машине, и я его постоянно слушаю. Включаю на полную громкость, когда еду из Черемхова в Иркутск или еще куда-то. Все эти песни в ее исполнении мои любимые, но есть одна, которая просто вызывает комок в горле и подступающие слезы. «Враги сожгли родную хату» - это что-то нечеловеческое по драматизму, по силе. В одной песне – вся судьба человека. Таких историй, когда солдат возвращается с фронта с Победой, а на месте дома находит пепелище и могилы своих родных, были миллионы. Сложно передать, насколько велико это горе. И сколько бы раз я ни слушал «Враги сожгли родную хату», у меня постоянно на глаза наворачиваются слезы. Это одна из самых значимых, сильных песен о войне, которая, я уверен, будет всеми любима еще много-много лет.

Во время Великой Отечественной войны город Черемхово снабжал страну углем

Вместо ушедших на фронт мужчин в шахты спустились женщины.

К началу Великой Отечественной войны Черемхово был шахтерским городом, центром угольной промышленности. По мере продвижения гитлеровских войск вглубь Советского Союза и захвата угольных районов потребность в черемховском угле возрастала. Однако к этому времени многие горняки ушли на фронт. Место мужчин стали занимать женщины, которым пришлось спуститься в шахты и забои. Только за первые 8 месяцев войны в шахты отправилось трудиться более 2 тыс. представительниц прекрасной половины человечества. Примечательно, что до войны в городе была только одна женщина-взрывник, а осенью 1941 года таковые появились на всех шахтах.

О патриотическом подвиге черемховских женщин было сказано в докладе на IХ сессии горсовета депутатов трудящихся: «Никто, конечно, до войны и не думал, чтобы женщин обучать квалификации забойщика, навалоотбойщика. Сейчас в нашем бассейне десятки женщин работают в забоях… И как работают!»

В числе отмеченных благодарностью за работу во время войны первые забойщицы Черембасса - Елизавета Татаринцева и Ева Рузга. Фото: Пресс-служба администрации г. Черемхово

Героический труд черемховских рабочих был отмечен страной. В числе лучших угольщиков страны, удостоенных высоких правительственных наград, оказалось 32 черемховца. Из них 26 человек, обеспечивающих перевыполнение плана по добыче угля.

В годы лихолетья жители города оказались очень отзывчивы и к нуждам людей, обездоленных войной. Черемховцы принимали в свои дома и коммунальные квартиры семьи эвакуированных, на 90% состоявшие из женщин и детей. Горожане делились с беженцами одеждой, обувью, продуктами. Новым подругам жены солдат говорили: «Будем делиться с вами тем, что у нас есть. Только бы вернулись наши защитники с фронта! Все наживем вновь».

Также во время войны Черемхово предоставляло площади для эвакуированных промышленных предприятий, госпиталей. Город отправил на фронт 25 тысяч человек. Назад малая родина не дождалась 5 тысяч сынов и дочерей. Имена павших воинов увековечены на стене памяти рядом с монументом, на котором нашел вечный приют боевой танк из шахтерской колонны, построенной на средства горняков Черембасса.

Имена героев-черемховцев увековечены на стене памяти рядом с монументом, на котором стоит танк из шахтерской колонны. Фото: Пресс-служба администрации г. Черемхово

Сейчас в городе Черемхово, как и изначально, живет неравнодушный, энергичный и трудолюбивый народ, поддерживающий традиции единства и сплоченности. Русские, белорусы, украинцы, поляки, немцы, татаро-башкиры, буряты, армяне, азербайджанцы - многонациональному населению комфортно вместе на земле угольщиков. Они чтят традиции, хранят память о героях, ковавших Великую Победу, и передают ее своим детям и внукам.