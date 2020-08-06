В ЗАГСе не были, значит, не женаты: почему сибиряки называют себя холостяками, имея семью и детей

Почему холостяков в Иркутской области больше, чем «холостячек» Фото: Валентин ДРУЖИНИН

«Хочу я замуж, замуж хочу»… В Приангарье, оказывается, много неженатых. И 7 августа они даже отмечают свой необычный праздник - Международный день холостяка! Как? Наверняка с друзьями в баньке или в баре. Только вот их вторые половинки вряд ли рады такому торжеству… Специалисты поясняют: если пара живет вместе, но официально не расписана, то он считает себя свободным, а она - нет. Отсюда разница в статистике: жен в Приангарье на 1,5 тысячи больше, чем мужей!

- В Приангарье никогда не состояли в браке 221 895 представителей сильного пола и 187 876 леди в возрасте от 16 лет и старше, - рассказали в Иркутскстате накануне Дня холостяка.

То есть потенциальных женихов у нас больше, чем невест. А многие привыкли думать, что все наоборот - как в песне: «Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят». Видимо, ради личной свободы мужчины готовы сами стирать рубашки и готовить обеды…

- Есть «хронические» холостяки – те, кто не создал семью даже в 50 лет и старше. Таковых в нашем регионе 8438 человек, это 3,8% от их общего числа, - продолжают аналитики. - А вот прекрасных дам старше 50 лет, кто ни разу не связывал себя узами Гименея, - почти вдвое больше! Так что мужчины могут найти спутницу любого возраста.

Кстати, холостяков в Иркутской области становится чуть меньше. Сейчас на тысячу мужчин приходится 257 неженатых, а в 2002 году их было 262. То же самое и среди девушек: на каждую тысячу 179 незамужних, а раньше было 187.

Почему не рвутся создавать семьи? Социологи поясняют: изменилось отношение к институту брака, люди стали придавать меньше значения официальной регистрации в ЗАГСе, причем даже после рождения детей. И статистика браков и разводов в Иркутской области тому в подтверждение: за последние 10 лет количество и тех и других уменьшилось.

Фото: Наталья ВИБЕ.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Психолог Оксана САВЧУК:

Игра в независимость

- Традиционно мужчина получал жизненную энергию от того, что вступал в брак и благодаря этому чувствовал себя сильным, состоявшимся, ответственным, заботясь о жене и детях. Но установки меняются. Теперь люди словно черпают энергию из мнимой независимости, отсутствия обязательств, нежелания делиться (сейчас даже в браке многие не объединяют бюджет). Большое количество холостяков - это следствие такой игры. Каков итог?Состарившись, мужчина, не создавший семью, не сможет почувствовать себя человеком с корнями, с родом, с будущим. Поэтому закоренелые холостяки 50 - 60 лет хоть внешне и рады свободе, но в душе сожалеют об отсутствии серьезных отношений и лишь продолжают перебирать женщин.

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