Турагентства будут продавать свадьбы под ключ на Байкале, как путевки на море

Вскоре любой россиянин сможет купить свадебный тур на Байкал Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Официальная церемония в ЗАГСе, прогулка c фотосессией в парке и, наконец, ресторан с тамадой и конкурсами. Играть свадьбу по классическому сценарию?

- Неинтересно! - уверены современные молодожены.

Их на экзотику тянет. А что это? Устроить торжество в стиле какого-нибудь сериала, игры или вообще сбежать на другой конец света - например, на необитаемый остров. Правда, в условиях пандемии на Сейшелы или Мальдивы не улетишь, зато можно отправиться… на Байкал! Вот власти Иркутской области помимо туристического бизнеса и решили развивать на священном озере еще и свадебный. Судя по статистике, красивейшая природа вокруг побережья озера уже несколько лет заманивает молодоженов не только со всей России, но и из европейских стран.

- В 2019 году в одной только Листвянке (самый популярный у туристов поселок на берегу Байкала в 70 км от Иркутска. - Прим. ред.) зарегистрировали более 180 браков, - рассказывает врио руководителя службы ЗАГС Иркутской области Инга Трофимова. - В 2020-м уже более 50. Да, в большинстве это жители Приангарья. Но обменяться кольцами в Листвянке также приезжали пары из Санкт-Петербурга, Томска, Владивостока и даже из Италии и Латвии. Мы поняли, что свадьба на Байкале - это мечта многих. И она должна быть осуществимой.

Поэтому уже сейчас в Иркутске началась разработка проекта под названием «Свадьба на Байкале».

- Это событийный туризм, ведь свадьба, как известно, - одно из самых важных и ярких событий в жизни, - рассказывает "КП-Иркутск" руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

А что в идее нового? Ведь те, кто хочет связать себя узами Гименея в «Тальцах», устроив торжество в русском народном стиле, или в Байкальске на мотив «Игры престолов», и так это делают. Новинка в том, что устраивать праздник гостям будут… турфирмы. Агенты, скажем так, будут сдавать свадьбу «под ключ». Принцип такой же, как покупка тура на моря. Билеты на самолет для невесты и жениха и их гостей, если они предполагаются, регистрация в ЗАГСе или выездная церемония, банкет, а потом и медовый месяц на байкальских берегах - за молодоженов все продумают.

- Могут быть как люксовые предложения, когда молодожены и все их гости прилетают чартерным рейсом, так и экономварианты, доступные каждому, - говорит Екатерина Сливина. - Зачем нам это? Хотим создать позитивный имидж наших территорий, ведь благодаря этому туристов на Байкале станет еще больше.

Подготовить, сформировать и анонсировать свадебные туры планируют уже к концу сентября, а первые торжества запланированы на лето 2021-го. А что с ценой на такие предложения? Об этом разговор пойдет чуть позже, когда идея обретет конкретные очертания.

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