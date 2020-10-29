«До 20% поражения легких - выздоровеете полностью, более 50% - с последствиями»: патологоанатом рассказал о коварности коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Если раньше, в «докоронавирусные» времена, утро начиналось с обычных новостей, то сейчас на первом месте - сводки «с полей». Сколько еще человек заболели? А сколько умерли? Как инфекция изменяет организм, и при каком проценте поражения легких есть шансы полностью восстановиться, рассказала главный патологоанатом Иркутской области Людмила Гришина.

Легкие увеличиваются в 3-4 раза

Как определяют, от коронавируса ли умер пациент? Признака три. При жизни - положительный тест на вирус и клинические проявления болезни (температура, одышка и другие). После смерти - вирусологическое исследование органов. А также осмотр при вскрытии - изменения органов дыхания.

- Если тестирование изредка может дать сбой, показать ложноположительный или ложноотрицательный результат, то поражение дыхательной системы - верный признак COVID-19, - рассказывает Людмила Гришина. - Его видно невооруженным глазом. Трахея в норме - бледно-розовая. А при коронавирусе - ярко-красная, отечная, с эрозиями, эпителий (верхний слой клеток) сошел. А легкие?! Меняются до неузнаваемости. В норме каждое весит 300-400 граммов, но из-за инфекции увеличивается в три-четыре раза, до 1,3-1,7 килограмма, а то и до двух кило! Легкие перестают быть легкими по весу. И они больше не воздушные, а плотные, как резина, блестящие, пружинистые. В них нет воздуха…

Это картина пневмонии. Самую тяжелую патологию вирус вызывает на уровне альвеол - это такие структуры в виде «пузырьков» в легких. Их миллионы! И именно они насыщают кровь кислородом при каждом нашем вдохе. Вирус повреждает клетки альвеол, часть из них гибнет, а другая - слущивается (отслаивается) и начинает активно размножается, превращаясь в многоядерные клетки - симпласты, если говорить научным языком. В просвете - плотное содержимое. В газообмене эти альвеолы больше не участвуют. Легкое в этом месте уплотняется. А на рентгене или КТ видны размытые участки по типу матового стекла.

Когда есть шансы восстановиться, будто COVID-19 и не было

- Картина, которую я описала выше, наблюдается при тотальном, 100% поражении легких, - продолжает патологоанатом. - В подавляющем большинстве случаев - ситуация фатальная. Все системы органов страдают, клетки испытывают тяжелейшее кислородное голодание, вплоть до их гибели. Кровь в сосудах сворачивается, образуя тромбы, что усугубляет ситуацию. В почках, печени, селезенке образуются очаги некрозов.

А если легкие пострадали частично? Специалист поясняет: при поражении до 20% (это легкая степень тяжести течения коронавируса) пациент способен выздороветь полностью, структура легких восстановится, и от перенесенного заболевания с большой вероятностью не останется и следа. При поражении средней тяжести, до 50%, тоже возможно полное восстановление, однако многое уже зависит от возраста пациента и наличия хронических заболеваний. На месте воспаления в легких может образоваться плотная соединительная ткань, которая в газообмене больше не участвует. И здесь уже риски последствий возрастают.

- В дыхательную систему могут попадать бактерии, и это усугубляет воспаление, - говорит Людмила Гришина. - При поражении легких от 50% болезнь протекает еще тяжелее. Восстановиться полностью, конечно, тоже можно. Но после таких пневмоний, кстати, не только коронавирусных, нередки осложнения: проблемы с дыханием и сердцем.

По словам патологоанатома, болеть бессимптомно и при этом иметь большой процент поражения легких, чего многие боятся, невозможно. Прогрессируя, болезнь все же даст о себе знать. Правда, иногда пациенты с коронавирусом «тяжелеют» резко. Сегодня зараженный лечится дома, чувствует себя сносно. А завтра ситуация уже критическая: одышка, температура, требуется срочная госпитализация.

Стали умирать молодые

- Видела ли я подобное раньше? В 2009 году была вспышка гриппа H1N1, картина была схожа, - вспоминает Людмила Гришина. - Но за всю эпидемию было всего 19 вскрытий, сейчас жертв значительно больше. И вторая волна намного тяжелее первой. Пошла молодежь. Да, от коронавируса чаще умирают возрастные, от 65 до 90 лет, но теперь он «косит» и людей от 28 до 55 лет. Врачи делают все, что могут, и даже больше, но вирус очень коварный. Особенно, если он наслаивается на хронические болезни: проблемы с сердцем, сахарный диабет, ожирение и другие. Вот и получается, что пациент уже переборол инфекцию, но сердце не выдержало.

Хоронят в цинковых гробах

Вскрывают тела умерших от COVID-19 только в противочумных костюмах, респираторе и трех парах перчаток. Инфекция из разряда «особо опасных», а потому и осторожность особая.

- По рекомендациям Минздрава РФ, одевать тело запрещено, и родным отдавать - ни в коем случае! Риски заразиться есть, - говорит патологоанатом. - Реагируют они тяжело, но выбора нет. После вскрытия тело дезинфицируют, помещают в два пакета, закрывают их на молнию, а затем опускают в цинковый гроб и запаивают. Если у семьи есть возможность, то заказывают закрытый деревянный гроб, и тогда в цинк помещают его. Никаких прощаний и целований! Просто опустить гроб в землю…. Зачем мы обо всем этом говорим? Чтобы напомнить о безопасности, вирус коварный, нельзя надеяться на авось и думать: «Меня не коснется!», - коснуться может каждого. Наше здоровье - в наших руках! Сейчас, как никогда, надо поберечь себя и близких, без нужды никуда не ходить и не ездить, минимизировать контакты, обязательно носить маску и перчатки, - словом, держаться от ковида подальше.