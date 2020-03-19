В Иркутске снег: была весна, пришла зима

Порадовались немного весеннему теплу и хватит. Недаром климат в столице Приангарья считается резко континентальным: смена погоды часто происходит резко. Еще вчера по дорогам текли ручьи, кое-где начала проглядывать оттаявшие «островки» земли. А сегодня, 19 марта, все снова прикрыло белым "покрывалом". Когда в Иркутске закончится снег? Радоваться возвращению зимних красот придется как минимум два дня.

«Снег будет идти сегодня, 19 марта, весь день и всю ночь 20 марта», - рассказала «КП» начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Анна Бабанова. – «Возможен слабый снег и завтра».

Как отметили синоптики, ближайшие два дня днем столбики уличных термометров будут показывать +2…+4. Ночью ожидаются минусовые температуры -3…-8. Это значит, что по утрам на дорогах регионального центра возможна гололедица. Водители, будьте предельно аккуратны!

«В Иркутск с западных районов пришел холодный участок фронта», - отмечает Анна Бабанова. – «Пройти он должен в ближайшие два дня».

В выходные иркутяне снова смогут радоваться весенней погоде, в Иркутске снег закончится точно. Осадки возможны по области. За окном жителей столицы Приангарья в субботу 21 марта, по прогнозам метеорологов, снова +6…+11. В воскресенье погода также ясная, солнышко припекает, на термометрах - не ниже +8.

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