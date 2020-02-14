2020-02-14T14:47:28+03:00
Общество

Погода в Иркутске на март 2020: ждать ли 30-градусных морозов

Какая будет погода в Иркутске в марте 2020 [аудио]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода в Иркутске на март 2020: ждать ли 30-градусных морозовПогода в Иркутске на март 2020: ждать ли 30-градусных морозовФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Тающий снег под ногами и припекающее солнце. Несмотря на то что до наступления марта еще почти 2 недели, иркутяне уже в середине февраля почувствовали запах весны. Как и предсказывали синоптики, на этой неделе столбик термометра перевалил за плюсовую отметку. Что говорить, если в Усть-Куте неожиданно прошел дождь c мокрым снегом, тут же образовав на проезжей части корку льда. Из-за этого даже пришлось останавливать рейсовые автобусы на участке Братск - Усть-Кут. Ну а в Иркутске, оказывается, такой теплой погоды не было уже целых 50 лет!

- Самый теплый день зимы был 10 февраля, когда термометры показали +4 градуса, - рассказывает «КП-Иркутск» замначальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. - Таким образом, был побит рекорд 1970 года: +2. А еще это сразу на 13 градусов выше нормы!

На следующей неделе никаких аномалий уже не ожидается. Средняя температура днем в Иркутске - от -6 до -12, ночами от -17 до -22. Какая же погода будет в Иркутске в марте 2020? На днях заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в марте в Сибирь, в том числе в Иркутскую область, могут нагрянуть 30-градусные морозы.

- Такие температуры, как -25…-30, в первых числах марта в Иркутске действительно вероятны, - говорит Юлия Янькова. – Но, согласно нашему предварительным прогнозам, в этом году мы такого не ждем. Могут быть лишь несколько отдельных холодных ночей, а так в первый месяц весны будет от -9 до -16.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Барсук Бося из Иркутского зоопарка предрек раннюю весну

Если синоптики предпочитают давать прогнозы только на несколько дней вперед, то питомцы Иркутского зоопарка уже сейчас знают, когда придет весна. На прошлой неделе свое «заявление» о скором потеплении сделал ежик Рэмбо. Он проснулся раньше обычного, а это явный знак: зима отступает. Оживился и другой постоялец - барсук Бося. Он также не стал пугать сибиряков морозами.

- Обычно барсуки в феврале еще спят, - рассказали «Комсомолке» в Иркутском зоопарке. - Бося проснулся намного раньше положенного срока, а это еще один предвестник ранней весны.

Кроме ежика и барсука активизировались и другие животные. Например, сурки Бай и Баклуша тоже отошли от зимней спячки. Они почувствовали потепление и решили, что пора вставать.

Юлия Янькова: "Морозов в марте в Иркутске не ждем"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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