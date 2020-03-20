"Здравствуй, Аня": сибирячка нашла дочь, которую отец спрятал в Таджикистане, сменив ей имя

«Доченька моя, ты нашлась, и я тоже!» - плакала в студии телепрограммы под прицелом десятков камер 55-летняя женщина. Плакала сама и ласково утирала слезы со щек темноволосой восточной красавицы.

27 лет Александра Касимова из Бурятии ждала этого момента. Каждый день во снах она видела, как снова обнимает свою дочь, молилась, чтобы мечта стала явью. Малышку Анечку она потеряла, когда той исполнилось всего 5 лет. Мать и ребенка разлучил отец девочки. Он не только выкрал малышку и увез в Таджикистан, но и сменил ей имя, чтобы никто и никогда ее не нашел.

Мама и две дочери - найденная Джонона и младшая Ольга. Фото: архив героев.

Увез тайком

А началась эта история в 1980-х. Тогда юная Александра Касимова влюбилась в солдата-таджика. Парень служил в ее родном бурятском поселке Заиграево. Познакомились они на танцах в местном клубе. Статный, улыбчивый, темноволосый красавец вскружил голову 16-летней Саше.

Роман развивался стремительно, пара стала встречаться. После армии жених увез невесту к себе на родину, в Душанбе. Два года они провели в Таджикистане, а затем вернулись в Бурятию. Нашли работу: он - поваром в столовой, она - пекарем на хлебозаводе. Сыграли свадьбу, через 5 лет родилась дочка Анечка. Счастливые родители были на седьмом небе: теперь они - настоящая семья! Но когда девочке исполнилось 5 лет, все изменилось…

Анечка в детстве. Фото: архив героев.

- Супруг настаивал на переезде в Таджикистан, а я не хотела уезжать. Да, по молодости интересно было посмотреть другую страну, но потом поняла, что дома все-таки лучше, - рассказывает Александра Касимова. - На этой почве и начались скандалы. В пылу спора муж бросил: «Заберу Анютку и уеду!» Я действительно испугалась и на всякий случай спрятала свидетельства о браке и о рождении Анны. Думала, ну не сбегут же без документов! А однажды вернулась с ночной смены, а дома пустота - ни мужа, ни дочери…

Шок, паника, беспомощность. Куда бежать? Где искать ребенка? Даже телефонов в то время не было. Единственная ниточка - прежний адрес мужа в Душанбе. Мать два года писала туда письма, заказывала переговоры по телеграфу, но в ответ - тишина. «Поехать к Анне!» - в душе лелеяла надежду сибирячка. Но бывший супруг, приехав в Бурятию по своим делам, вдруг согласился на короткую встречу. Один.

Все эти годы мать утешалась тем, что разглядывала детские фотографии дочери. Фото: архив героев.

- Он сказал, что наша Анечка… умерла, - признается Александра. - Я поверила. На мои расспросы, что случилось, не ответил. И больше мы с ним не виделись и не общались.

Боль от потери ребенка скосила Александру. Три года понадобилось ей, чтобы оправиться от утраты. А потом сибирячка снова встретила любовь, обрела женское счастье, родила вторую дочь - Ольгу. Когда малышка подросла, то увидела в семейных альбомах фотографии незнакомой темноглазой девчушки.

- Мама, а это кто? - удивилась семилетняя Оленька.

- Твоя старшая сестра, - тяжело вздохнула мать. - Я ее потеряла…

Александра Касимова с младшей дочерью Ольгой. Фото: архив героев.

Когда девочке исполнилось 13, она решила во что бы то ни стало разыскать Аню. Тем более что шанс появился: соцсети - в помощь. Но, увы, по запросу «Анна Касимова, дата рождения 11 июня 1988 года» не было никаких результатов. Вывод напрашивался сам собой: «Наверное, и правда умерла…» Но Оля решила если уж не найти сестру живой, то хотя бы узнать, что с ней случилось, чтобы сердце мамы успокоилось.

Искала всю жизнь

- Мамы мне не хватало всю жизнь, - а это уже история Ани. - Отец женился во второй раз, родилось еще трое детей. А меня он отдал на воспитание тете. Я всегда была сама по себе. Все мечтала разыскать маму. Но данных было немного: знала только, что она живет где-то в России. Из детских воспоминаний лишь то, как ходила вместе с ней на работу на хлебозавод. Ни имени, ни лица, ни адреса… На вопросы дочери отец лишь отмахивался: «Нет ее, и все!»

- Я слышала, что от мамы якобы приходят письма, но от меня их прятали, - плачет Аня.

С детства одна. Неудивительно, что Аня выросла самостоятельной. Рано пошла работать: сразу после школы устроилась официанткой в кафе. В 19 лет вышла замуж, родила дочь. Став мамой, острее почувствовала, как ей самой не хватает материнской любви и заботы.

- Бывают чудеса, и оно со мной случилось, - делится Аня. - В прошлом году ко мне подошла соседка и протянула фото. Сказала: «У тебя хорошая мама, найди ее». Не передать словами, как я ей благодарна!

Семья воссоединилась. Фото: архив героев.

Почему молчала все эти годы? Этот вопрос для Анны так и остался без ответа. Фото было сделано, когда Александра в молодости вместе с супругом были в Таджикистане и захаживали в гости к соседям. Видимо, хранилось где-то в шкафу, ну а потом его нашли и решили отдать Анне.

Ну и зачем выяснять, что было в прошлом? Ведь у женщины в руках сокровище - зацепка, с помощью которой появился шанс разыскать самого родного на свете человека! С этим старым черно-белым снимком она не мешкая помчалась в Москву на программу «Жди меня». Это было в октябре прошлого года, а в феврале женщина получила приглашение приехать на эфир.

«Неужели маму нашли?!» – крутилось у нее в голове. Редакторы до последнего сохраняли интригу…

- Помню, как подруга принесла мне газету, а там статья - «Анна Косимова ищет мать»! Оказывается, дочь вспомнила, что в детстве ее звали Анечкой. Так и представилась. Я дар речи потеряла от счастья, - вспоминает Александра. - Столько лет страдала, и наконец моя мечта сбылась…

После долгожданной встречи Джонона провела с мамой и сестрой несколько дней в Москве. Фото: архив героев.

Только во время съемок Александра Касимова узнала, почему все ее запросы по поиску дочери оказались тщетными: отец Ани, спрятав ребенка в Таджикистане, сменил девочке имя и дату рождения, а в фамилии заменил одну букву - «а» на «о». Так девочка из Анны Касимовой превратилась в Джонону Косимову c датой рождения 8 марта 1988 года.

На программу Александра приехала не одна, а с младшей дочерью Олей, которой сейчас уже 23 года. Она флорист, сейчас в декрете, воспитывает доченьку, заботится о муже.

Счастливая встреча состоялась в студии программы.

- У меня словно началась новая жизнь, - улыбается Джонона. - Наконец-то я почувствовала, что у меня есть мама, и узнала, как много она для меня значит.

Встретившись после 27 лет разлуки, так не хотелось расставаться. Фото: архив героев.

Семья провела вместе в Москве всего 4 дня. Прогулки, разговоры о сокровенном - всего и не обсудить, что произошло за 27 лет! Александра Касимова с младшей дочерью вернулись домой. У нее там работа - она по-прежнему печет хлеб, а у Оли - муж и ребенок. Пока родные поддерживают связь лишь по телефону. Но летом Джонона вместе с супругом и дочкой пообещала приехать в гости к маме и сестре в Бурятию. С отцом она почти не общается.

- Джонона теперь работает официанткой в ресторане Москвы, учит русский, поскольку фактически на нем не говорит. Хочет с мужем остаться в столице насовсем, - рассказывает Александра. - И меня зовет к себе в Москву - с внуками нянчиться.

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